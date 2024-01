Advierten riesgo de surgimiento de autodefensas en Edomex ante el crecimiento del crimen

La escalada de violencia e inestabilidad en Texcaltitlán, Estado de México (Edomex), podría seguir en aumento luego de que sus pobladores emboscaran y asesinaran a miembros de la Familia Michoacana, pues el tipo de reacción emula lo ocurrido en Guerrero con las policías comunitarias o a Michoacán con las autodefensas, advierten especialistas.

Asimismo, la Familia Michoacana ya inició su campaña de represalias con la desaparición de 14 civiles, aparentemente de la misma familia, que pretenden cambiar por los líderes que se rebelaron contra sus extorsionadores.

En diciembre del año pasado, un grupo de pobladores emboscó y asesinó a 10 miembros de un brazo armado de la Familia Michoacana dedicados a la extorsión, en consecuencia, los especialistas Max Morales y el doctor Javier Oliva advierten varias condiciones que podrían agudizarse si el Estado no emprende las tareas necesarias para establecer condiciones de paz en el municipio mexiquense.

Grupos criminales asesinaron a Hipólito Mora, líder de autodefensas (Cuartoscuro)

El analista Morales, en entrevista para Publimetro, expresó que existen cuatro tipos de extorsión: Derecho de Piso, Derecho de Paso, Derecho de Protección y Derecho de Peso (extorsión por producción económica). La última es la que se ejercía en Texcaltitlán, pues el cártel exigía cuotas por cada hectárea de producto comercializado por los habitantes del municipio; asimismo, refirió que las autoridades locales ya tenían conocimiento de esto.

Entonces, la inacción del gobierno municipal y estatal alentó que las condiciones se precaricen para la población y, con este hartazgo, abundó Morales, los pobladores decidieron actuar contra los criminales. De hecho, los ciudadanos dieron aviso al municipio de lo que ocurriría y la policía tardo más de hora y media en llegar al lugar.

Esto revela, a criterio del analista en temas de seguridad que el Estado no tiene presencia en el municipio, tal como en los territorios de Michoacán donde surgieron las autodefensas; a esto se le suma que la Fiscalía General del Estado (FGE) decidió no ejercer acción penal contra los pobladores, quienes actuaron en legítima defensa.

En este sentido, recordó la importancia de que el Estado garantice la seguridad de la población, de lo contrario no tiene sentido su existencia. Además de que existe la posibilidad de que algunas personas en puestos clave estén coludidas con el cártel, “por eso los italianos dicen que no hay delincuencia organizada sin protección oficial”.

Este tipo de sublevaciones recuerdan a las policías comunitarias (Cuartoscuro)

Al respecto, el doctor Oliva Posada señaló que ya existen precedentes similares con las autodefensas y policías comunitarias. “Esto te lleva a una conclusión muy sencilla: no hay autoridad”. Por lo que dijo que la violencia en el municipio no se detendrá hasta que las autoridades no capturen a los hermanos Hurtado Olascoaga, líderes de la Familia.

Además, consideró, a esto se le suman los factores de crispación y tensión por parte de los generadores de violencia con la población, que podrían terminar como en Guerrero o Michoacán, donde el crimen organizado mató a los líderes de las policías comunitarias y autodefensas, respectivamente, después de una ola de violencia en las regiones donde se disputaban el territorio.

Finalmente, cabe recordar que en Edomex es donde más extorsiones se comenten al año. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2023, en esta entidad se llevaron a cabo 3 mil 725 extorsiones. Dicha cifra es casi nueve veces más que en la Ciudad de México (CDMX), donde sólo se registraron 475 casos.

Por su cuenta, las autoridades pusieron a la Guardia Nacional (GN) a hacer patrullaje y ofrecieron una recompensa de 500 mil pesos para dar con los desaparecidos; sin embargo, los especialistas advirtieron que estas medidas no bastan y deben de crear condiciones que perpetúen la paz.