AMLO exige que no se le rindan homenajes cuando deje la presidencia

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que su nombre no sea utilizado para nombrar calles, avenidas ni plazas públicas, ya que no quiere homenajes al concluir su periodo como presidente de México.

Cuestionado sobre su reacción al ser nombrado “Héroe Nacional” por el presidente municipal de Motul, Yucatán, López Obrador respondió: “Yo respeto mucho a la gente de Motul, de Yucatán, de todos los pueblos. La gente estaba muy contenta ayer en Motul. [...] pero yo tengo en mi testamento, y a lo mejor lo voy a hacer público, mi testamento político, de que no quiero que le pongan nombre, que no le pongan mi nombre a ninguna calle, a ningún parque; que no me hagan ni un monumento, que no le pongan nombre a ningún ejido, a ninguna colonia, a nada”, expresó.

El presidente señaló que su esposa, Beatriz Gutiérrez, será su representante al finalizar su gestión.

“La gente es libre y el pueblo es muy bueno, el pueblo es mucha pieza y además mucho corazón, de veras. El pueblo es puro sentimiento, puro cariño. Si les contara, es una relación muy afectuosa, reciproca, nos queremos mucho, con familias”, expresó.