Lenia Batres pide a la SCJN ajustar su salario e inscribirla en el ISSSTE

La nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, publicó su cuenta de X, antes Twitter, un oficio dirigido a la Corte donde pide que se ajuste su sueldo de acuerdo con lo establecido en la Constitución y que se le inscriba en el ISSSTE en lugar de optar por un servicio privado.

Batres asumió el cargo el pasado 4 de enero, después de que las dos ternas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador fueran rechazadas en el Congreso, siendo ella designada directamente por el primer mandatario.

A través de la mencionada red social, Batres expresó:

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”.