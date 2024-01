AMLO parte la rosca con los reporteros y se sincera sobre el futuro de México en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió, por primera vez en su sexenio, la tradicional Rosca de Reyes con los reporteros de la fuente presidencial. El mandatario respondió preguntas durante cerca de media hora, donde habló sobre el proceso electoral de 2024, el rumbo del país y las que considera campañas con el objetivo de descarrilarlo a él, a su movimiento y a Claudia Sheinbaum, próxima candidata a la presidencia de Morena.

En la entrada de la sala de prensa de Palacio Nacional, frente al Salón Tesorería, y ante un tumulto de reporteros, fotógrafos, camarógrafos y personal del recinto, López Obrador cortó su pedazo en la Rosca de Reyes. No le tocó sacar al tradicional niño del pan, como sí ocurrió en los casos de otros reporteros.

“[Quiero hacer] un reconocimiento también a los que ayudan en Comunicación Social, a los que atienden a los medios, al equipo de Jesús Ramírez Cuevas, camarógrafos, a los que están en las computadoras y a los que están desde antes, desde la madrugada”, señaló el presidente, quien remató su comentario con la frase: “Ya falta poco”.

López Obrador fue cuestionado sobre cómo se siente en los últimos meses de su mandato. “Los inicios de año son delicados y más cuando son años electorales, y más cuando es de elección presidencial. Los adversarios buscan cómo levantar demandas, acusaciones. Es natural y es legítimo en la lucha política electoral y en la democracia”, comentó el presidente.

“Siempre soy [el] blanco, pero ahora me pusieron más en el centro para atacarme, pensando que si me atacaban a mí, afectaba a todo el movimiento y esto también afectaba a quien pueda representarnos en las elecciones presidenciales. En vez de irse contra el partido o contra la posible persona que resulte candidata o candidato, se fueron contra mí. Y les falló, porque empezaron con lo de la gasolina (ya ven que siempre se padecía de la cuesta de enero). Pensaron que les iba a funcionar mejor era lo de la gasolina, lo de 28 pesos el litro. Se fueron todos, hasta los innombrables y fallaron”, añadió.

Exaltan violencia para generar miedo: AMLO

El presidente consideró que “los dueños” de los medios de comunicación buscan exaltar los actos de violencia. Hizo referencia al caso de un ataque con drones en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, en el municipio de Heliodoro Castillo, en Guerrero, donde inicialmente se dijo que había 30 asesinados y del que la Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que solamente fueron cinco.

“Lo otro, que no tiene que ver con ustedes, sino con los dueños de los medios, lo de la violencia. Exaltar todos los actos de violencia. Lo de Guerrero, que un sacerdote dio a conocer que con drones atacaron un pueblo y que hubo 30 muertos. Lamentablemente sí hubo un enfrentamiento, formalmente perdieron la vida cinco personas, es lo que dio a conocer la Fiscalía de Guerrero. Una masacre de 30, que habían desaparecido un pueblo, con drones”, añadió.

“Lo de Tabasco, igual [saqueos ocurridos en semanas previas]. Quienes estaban promoviendo este ambiente de incertidumbre, de miedo, están vinculados al bloque conservador. Afortunadamente en Tabasco la gente está muy consciente. Les voy a dar un dato, para que vean: el estado donde menos fuerza tiene el PAN es Tabasco. Pero no de ahora, de siempre. Hagan el análisis. Al grado que hoy no tiene registro el PAN en Tabasco, porque no obtuvo en la pasada elección local ni siquiera el 3%. En Tabasco, o somos liberales o somos radicales, pero no somos conservadores”, añadió.

“Lo mejor es lo peor que se va a poner”

Entre risas, López Obrador recordó una frase que se decía en su pueblo. “Como este es un año importantísimo, se me vinieron con todo y si me doy cuenta, pero no les funcionó. Eso no significa que no vaya a seguir la campaña. Va a continuar. Así dicen en mi pueblo: lo mejor es lo peor que se va a poner [risas]”.

Finalmente, el presidente señaló que la gente “está muy conforme con el proceso de Transformación”.

“Eso lo pueden constatar, ustedes [reporteros] se dan cuenta. No lo escriben, porque les censuran en el departamento de corte y confección [de las redacciones], pero sí se dan cuenta de lo que piensa la gente en la calle. Pero, yo creo que vamos a seguir avanzando, aunque la política no es ciencia exacta, es de aproximación. Es muy probable, muy pero muy, que nos siga yendo bien”, añadió.

Cuestionado sobre si el resultado de la elección ya está definido, el mandatario explicó que eso no se puede decir en una democracia. “La última palabra la tienen los ciudadanos. Pero la gente no quiere la corrupción. No es lo mismo la democracia para el pobre que para el rico. Para el pobre, la democracia muchas veces es la posibilidad de sobrevivir. Es el sustento. Eso es la democracia. Para el rico es otra cosa. Pero para los pobres, el que haya una auténtica democracia es que esa familia va a tener la posibilidad de salir adelante, que va a haber movilidad social”, añadió.