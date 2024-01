“El chiste del INAI es joder siempre”, afirma Beatriz Gutiérrez tras publicar su CV

A través de redes sociales, la escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller -esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador- mostró su molestia a la gran cantidad de solicitudes de información que realizan sobre su persona a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a la publicación de su curriculum vitae (CV).

“En toda mi vida académica, esta es la primera vez que se publica mi currículum, obtenido mediante un simple cuestionario a Conahcyt. Cada mes atiborran con interrogatorios del INAI indagando sobre mí y no publican nada”, expresó la investigadora en redes sociales.

“He llegado a la conclusión de que este INAI se fascina con preguntar a organismos públicos sobre todo lo referente a una servidora de todos ustedes y NO publican nada porque el chiste para ellos es JODER SIEMPRE y no divulgar lo bueno. Su fobia AMLO los lleva a molestar de manera perseverante. Es increíble el nivel parvulario de estas instituciones, de colegas (no todos) y de los medios y de perversa misóginia y sexismo”, comentó Gutiérrez Müller, quien afirmó “Ante ello, nosotros respondemos. Somos muy perseverantes”.

En toda mi vida académica, esta es la primera vez que se publica mi currículum, obtenido mediante un simple cuestionario... Publicado por Beatriz Gutiérrez Müller en Martes, 9 de enero de 2024

El pasado 24 de noviembre, López Obrador hizo referencia a las solicitudes que llegan a través del INAI sobre su esposa. Cuestionado sobre si respaldaba a familiares suyos quienes buscaban cargos públicos, el presidente respondió: “No, yo no respaldo, a mi familia no. Tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, que mientras yo esté en actividad ninguno puede ocupar cargo. Es más, mi esposa no aceptó ni siquiera actuar como primera dama, ella está dedicada a la academia, es maestra y es investigadora. Incluso acaba de lograr un ascenso académico, ya es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigaciones, por sus trabajos, porque está dedicada a la academia. Pero no tiene nada que ver con lo relacionado con el gobierno”.

Sobre las solicitudes, López Obrador explicó: “Es muy difícil para ellos, para todos. Se desquitan con ellos, para atacarme a mí. Le hacen burla a Jesús, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver Jesús o el trabajo académico de Beatriz? No saben cuántas solicitudes estas de transparencia se reciben para ver si está titulada. Claro que está titulada, es doctora en letras —ya estoy yo de presumido ahorita— claro, y con calificaciones de primera e investigadora que pública en revistas del extranjero sobre sus temas, y tiene libros escritos. Entonces, ahí van todos los adversarios a revisar todo. A veces sí es molesto, pero también están acostumbrados”.

Las mujeres profesionales brillan por sus propias carreras: Gutiérrez Müller

“Hay cientos de mujeres profesionales que brillan con sus propias carreras y logros y sin ‘padrinos’ ni ‘madrinas’. Aceptarlo sería significativo para la comunidad científica porque ponemos alto el nombre de México”, explicó la escritora en redes sociales.

“Si persiste el INAI en preguntar tonteras como si checo tarjeta de presencia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego (de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), seguiremos contestando. A diferencia de estos periodistas, académicos y empleados públicos federales cicateros, me enorgullece formar parte de la comunidad científica nacional e internacional e, incluso, ser reconocida con premios y distinciones fuera de México porque en mi propio país no es posible una desvinculación de Beatriz Gutiérrez de sus relaciones conyugales”, concluyó Gutiérrez Müller en respuesta a la nota Gutiérrez Mueller ascendió en el SNI con 41 publicaciones publicada por la “Revista Lumbreras”.