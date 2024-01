Con propuestas de ley, AMLO busca mantener su popularidad rumbo a las elecciones de 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en los últimos meses de su sexenio presentará varias iniciativas con las que busca dejar establecido que el salario mínimo debe aumentar por encima de la inflación, que se establezca una “jubilación digna” al revertir la reforma de pensiones de 1997 y distribuir la pensión del Bienestar y otros apoyos sociales de forma mensual, las cuales podrían tener un objetivo más electoral que de otro tipo, consideran expertos.

“Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario”, comentó el pasado domingo 7 de enero el presidente López Obrador desde Veracruz. En el evento, el mandatario también insistió “antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de ley de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás, va a aumentar el salario menos que la inflación, nunca más”.

“Nosotros logramos una reforma en la que nos ayudó incluso el sector privado incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones, pero no es completa, por eso vamos ahora a profundizarla. Eso lo logramos hace tres años, que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas; sin embargo, no es suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida, para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude”, comentó el mandatario el pasado 9 de enero.

“Esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo”, comentó López Obrador, quien cuestionado sobre si desaparecerían las Afores, respondió: “No, vamos a buscar la forma. Yo lo que quiero es que quien administre es otra cosa, puede ser el afore, puede ser directamente el gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, lo mismo que recibe cuando decide jubilarse, porque eso con las leyes actuales no se logra. O sea, fue muy irresponsable lo que hicieron”.

El presidente también señaló el pasado 9 de enero que buscará que la pensión de adultos mayores a 65 años y otros apoyos sociales de la Secretaría del Bienestar sean dispersados de manera mensual.

“Cualquier propuesta de reforma que busque de alguna forma incrementar los ingresos de los trabajadores es popular”, comentó en entrevista con Publimetro Samuel Montañez Jackes, académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. “Sin duda también hay que decir que un común denominador de este gobierno ha sido la implementación de un sistema de pensiones contributivo y no contributivo; es decir, el presidente por un lado hizo la reforma del 2020 al sistema contributivo –al de Afores, donde los trabajadores ahorran–, pero todas las pensiones del Bienestar: de adultos mayores, las becas “Benito Juárez”, también son pensiones; son pensiones, no contributivas. Yo creo que el legado del presidente López Obrador son las pensiones. Ese va a ser mucho más legado que el Tren Maya o cualquier otra cosa”, concluyó.

3 preguntas con

José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

¿Qué busca el presidente López Obrador con los anuncios de propuestas que hará?

– El primer punto, y parto de ello, es que López Obrador, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, es una persona enamorada de su voz y de sí mismo. Es una persona que va a ejercer el poder hasta el 30 de septiembre. Es decir, quien crea que ha dejado el poder o que ya cedió el famoso bastón de mando, está muy equivocado. El presidente López Obrador va a ejercer el poder hasta el último día.

Entonces, partiendo de esa primera premisa, no me extraña ni tantito este tipo de anuncios. Cualquier tipo de anuncio de aparente acto de gobierno es lo que él necesita. Es su manera de estar en los reflectores todo el tiempo.

Yo no creo mucho en las encuestas. De hecho, dudo mucho de las encuestas, puesto que al final las encuestas se pagan y se acabó. En lo que sí creo es en la percepción del día a día de las personas con las que convivimos, y yo sí tengo –y sostengo– una percepción de que ya no existe la misma lucidez o el esplendor que daba la figura de López Obrador. Ya no existe, y él, pues, eso tampoco se lo puede permitir, entonces necesita hacer este tipo de anuncios que, si nos damos cuenta, los podría haber hecho en cualquier momento del año pasado.

Todas estas iniciativas o estos anuncios que está haciendo, por un lado, es para mantenerse vigente. Sin embargo, también tiene que dejar algo que les sirva de soporte, si es que llega a ganar Morena.

Este tipo de anuncios son eminentemente electorales. Todo lo que pase ahora –y ya no le busquemos tres pies al gato o como se le quiera decir – es completamente electoral. Son anuncios que tienen la única finalidad de incidir en el ánimo del 2 de junio o para la jornada electoral del 2 de junio. Entonces, todo ello nos indica, si se da cuenta, el común denominador de los tres anuncios que es a una sola palabra: popularidad. El común denominador de los tres es buscar popularidad, seguir generando popularidad y que la gente se siga sintiendo protegida por esos actos de popularidad. Ese es mi lectura en este primer momento y que exacto

P: ¿Por qué esperar hasta los últimos meses si no ha tenido éxito en otros intentos de reformas en el Legislativo?

Son con el objeto electoral de ganar mayor fuerza rumbo a las elecciones del 2 de junio, cuando ya nos queda mes y medio para que empiecen las campañas, ¿no? Pero también para que empiece el segundo periodo de sesiones ordinarias de esta legislación.

Al presidente López durante cinco años le funcionó, y le funcionó muy bien, jugar a doble partida. Es decir, él le apuesta al caballo uno y al caballo dos. No importa quién gane, a los dos les apostó.

Yo no creo que a él le alcance [para que pasen las iniciativas], pero lo que menos le importa al presidente es que le alcance el tiempo. Eso no es importante porque gana de cualquiera de las formas. Gana con el hecho de presentar la iniciativa. Pero si no entra, también gana porque el anuncio ya lo hizo. La nota ya la dio.

La chamba de él es presentar lo más viable que se puedan sus propuestas, pero la chamba del Legislativo... pues ellos ya verán cómo se las arreglan, pero quién sale ganando en todo momento siempre ha sido el presidente López.

P: ¿Qué tan necesarias son estas propuestas que menciona el presidente López Obrador y qué tan posible es ejecutarlas, más allá de los votos?

Sus tres propuestas también tienen un común denominador llamado dinero, flujo de dinero, y definitivamente las arcas del país no tienen esta capacidad. El empresariado no tiene esa capacidad.

Que las jubilaciones y las pensiones sean exactamente en el mismo porcentaje del último sueldo que se haya obtenido y que sean para obtener un ingreso digno, por favor, eso es político, eso no es nada real. Me parece que tampoco es nada adecuado ni fructífero, ni posible.