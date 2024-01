Megafarmacia de AMLO es una mentira, otro fraude: Ricardo Anaya

Aseguró que son 2,700 millones de pesos desperdiciados en otra megaobra que no soluciona nada. (Foto: Ricardo Anaya) (Aseguró que son 2,700 millones de pesos desperdiciados en otra megaobra que no soluciona nada.)

En su primer video del año, Ricardo Anaya lanzó una crítica severa contra la megafarmacia de Huehuetoca, uno de los proyectos más recientes del presidente López Obrador. Anaya calificó este proyecto como “otra mentira, otro fraude”, acusando al presidente de aprovecharse de la confianza de la gente.

El político recordó que el presidente había prometido inicialmente un sistema de salud comparable al de Dinamarca, evolucionando luego a la promesa de tener el mejor sistema de salud del mundo. Sin embargo, según Anaya, la realidad dista mucho de estas promesas, especialmente con la implementación de la megafarmacia, que supuestamente garantizaría el acceso a cualquier medicamento en menos de 48 horas.

El excandidato presidencial citó ejemplos concretos de pacientes que, al solicitar medicamentos a la megafarmacia, reciben respuestas como que el medicamento “no aparece” en el catálogo o que aún no se han liberado los medicamentos controlados. Incluso la insulina, un medicamento básico, parece ser inaccesible.

Además, Anaya señaló la gestión de la salud pública bajo la administración de López Obrador como problemática. Destacó la cancelación de las compras consolidadas del IMSS, el intento de asignar la tarea a la Secretaría de Hacienda, la búsqueda de ayuda en la ONU, la creación y posterior desaparición del Insabi y, finalmente, la delegación de responsabilidades a Birmex, una empresa estatal sin experiencia previa en el sector.

Para Anaya, la megafarmacia no es más que un “elefante blanco” y un despilfarro de 2,700 millones de pesos, comparándola con otros proyectos fallidos del gobierno como “una refinería que no refina y un aeropuerto que no opera”.

Concluyó su mensaje con un llamado a la acción para el 2024: “Lo bueno es que ya se van, y que tenemos la oportunidad de salir de este desastre. Este 2024, nuestro voto hará la diferencia”, enfatizando la importancia del voto ciudadano en el cambio de rumbo del país.

¿En qué consiste el proyecto de la megafarmacia?

El proyecto de la Megafarmacia del Bienestar, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, promete resolver el problema de desabasto de medicamentos en el país. La megafarmacia, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, fue inaugurada el 29 de diciembre de 2023. Este proyecto se concibe como la “farmacia más grande del mundo”, con el objetivo de abastecer de medicamento a todo México de manera gratuita.

La megafarmacia tiene como objetivo principal ser un centro de almacenamiento y distribución de medicamentos para los hospitales públicos del país. La empresa Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), propiedad del Estado, está a cargo de llevar el inventario de los medicamentos, mientras que el Ejército mexicano asiste en la logística de distribución hacia los hospitales que lo requieran. Por ejemplo, si un hospital en Chiapas necesita un analgésico y no lo tiene, se tomará de la megafarmacia y será enviado hasta el lugar requerido.

Cuenta con un centro de comando, comunicación, control e inteligencia para recibir llamadas de derechohabientes que requieran un medicamento no disponible en su receta médica. Los pacientes o sus familiares pueden llamar a un número específico y proporcionar detalles como el folio de la receta médica y la Clave Única de Registro de Población (CURP). La verificación de la receta se realiza en un máximo de tres horas, y el medicamento debe estar disponible en un plazo máximo de 48 horas, siendo notificado el paciente sobre cuándo y dónde recoger el medicamento.