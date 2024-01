Xóchitl Gálvez convoca a Sheinbaum para un debate sobre corrupción

La precandidata presidencial por el PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, invitó a su contendiente Claudia Sheinbaum a participar en un debate en esta última semana de precampañas electorales, rumbo a las elecciones de junio.

“A ver Claudia, si ya te dieron permiso, te reto a un debate este miércoles o jueves, para hablar de seguridad, salud y corrupción”, mencionó Xóchitl Gálvez.

Desde un video publicado en redes sociales, la precandidata presidencial por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, lanzó este reto a la morenista, dándole la flexibilidad de que elija el día.

Esta invitación de la panista hacia la precandidata presidencial por Morena, se da después de que Mario Delgado, líder del partido guinda, aseguró ante varios medios de comunicación que la precandidata Sheinbaum, asistirá a los debates.

“Por supuesto que va a asistir nuestra candidata”, aseguró el presidente de Morena, aunque destacó que solo será a los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, el dirigente de Morena cuestionó, de manera irónica, la asistencia de Xóchitl Gálvez a los debates del INE. “Lo que hay que ver en las reglas del debate, pues es que no se permita el teleprompter. Entonces, más bien no sé si va a querer ir la candidata del PRI y el PAN si no se le permite usar prompter”, haciendo referencia al polémico cierre de precampaña de la panista quien hizo uso excesivo del teleprompter durante su discurso.