Xóchitl Gálvez reta a Sheinbaum y Harfuch rumbo a debates

La precandidata a contender por la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, le respondió a Claudia Sheinbaum tras el cuestionamiento que, la morenista, hizo sobre la inseguridad y los niveles de violencia que azotaron a México durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa con Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública.

“La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto a que le preguntes a Omar García Harfuch, que es cercano a ti, qué piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos, es más, creo que es hasta su mentor”, retó Xóchitl Gálvez a Sheinbaum.

Esta respuesta se da después de que Claudia Sheinbaum respondió a las criticas de Gálvez, buscando la opinión de su adversaria sobre Genaro García Luna.

“Ellos tendrían que explicar la guerra contra el narco, nunca la han explicado, habría que preguntarle qué opina de García Luna, secretario de Seguridad que coordinó la supuesta guerra contra el narco cuando hoy sabemos que es un narcotraficante preso en Estados Unidos, de ahí vino toda esta escalada de violencia”, aseguró la precandidata presidencial de Morena, PT y PVEM para Milenio.

.@Claudiashein me pregunta sobre García Luna.



— Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 15, 2024

Por lo que a través de un video, la precandidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ lanzó este desafío a Claudia Sheinbaum, además de que la convocó para debatir.

En una entrevista con Carlos Zúñiga Pérez para Milenio, Xóchitl Gálvez aseguró que los debates que organizan las universidades y sectores de sociedad civil, son más dinámicos, tachando de “aburridos” los debates convocados por el INE.

Con ello, recordamos el discurso que lanzó Xóchitl durante el cierre de precapaña, el pasado domingo, donde le señaló de “incompetentes” al actual gobierno y en el que encaró a la morenista con un mensaje desde la Arena CDMX.

“Señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates”, recalcó Xóchitl Gálvez el pasado domingo en el cierre de su precampaña.

Morena responde a invitación de Xóchitl

Mario Delgado, presidente nacional de Morena y coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, aseguró que la precandidata a contender por la presidencia, asistirá a los debates.

“Por supuesto que va a asistir nuestra candidata”, aseguró el líder de Morena, quien además cuestionó, de manera irónica, la asistencia de Xóchitl Gálvez a los debates que estableció el INE.

“Lo que hay que ver en las reglas del debate, pues es que no se permita el teleprompter. Entonces, más bien no sé si va a querer ir la candidata del PRI y el PAN si no se le permite usar prompter”, respondió el líder de Morena, haciendo referencia al polémico cierre de precampaña de la panista quien hizo uso excesivo del teleprompter durante su discurso.