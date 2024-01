Violencia y presencia del narcotráfico serán el gran reto para AMLO en el proceso electoral

El proceso electoral de 2024 será un gran reto en materia de seguridad para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a los ataques y disputas territoriales, consideran especialistas consultados por Publimetro.

Respecto a los resultados de seguridad con los que el Gobierno de México cerró el año 2023, Alejandro Martínez Serrano, especialista en Seguridad Nacional de la Universidad La Salle, señala que la disminución existente en materia de homicidios es mínimo, cuando se compara con el nivel de asesinatos en sexenios anteriores.

“Desafortunadamente, en mi opinión, el porcentaje es mínimo si comparamos los niveles de los sexenios anteriores. No es lo mismo que disminuya un 20% cuando se tiene un monto mayor de homicidios. A lo que me refiero es que es relativo el comparativo, tomando en consideración, por ejemplo, datos duros que señalan cerca de 30 mil homicidios en el año pasado, lo cual refleja que la estrategia sí está teniendo resultados con la presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, pero todavía no es una estrategia completamente satisfactoria para alcanzar una disminución en mayor frecuencia de este tipo de delitos”, explicó Martínez Serrano en entrevista telefónica.

“Independientemente de estos datos que nos proporcionó la secretaria de Seguridad, también se han presentado otros tipos de delitos en los cuales, si bien es cierto que no está en juego o en riesgo la vida de los ciudadanos, pues sí están presentes organizaciones delincuenciales que siguen operando en muchas partes de nuestro país”, expresó.

Para el especialista, delitos como el cobro de piso, extorsión, y tráfico ilícito de drogas, muestran la presencia de las organizaciones del narcotráfico en el territorio nacional. Muchos de los delitos tienen una cifra negra, pues las personas no denuncian por temor a represalias.

“Recordamos el fenómeno que ocurrió a fines del año pasado en una población en el Estado de México, donde los propios ciudadanos se negaron a seguir pagando esas cuotas a una organización delincuencial, y esto terminó precisamente en un acto de violencia”, expresó.

Elecciones, reto en seguridad para AMLO

“Es muy interesante porque el proceso electoral obviamente que no se puede abstraer de la violencia que se está sufriendo a nivel nacional. En ese sentido, los candidatos, los precandidatos, los políticos, están inmersos en estas condiciones de conflictos a nivel local, a nivel estatal y, obviamente, que a nivel nacional, desafortunadamente”, explicó Martínez Serrano.

El profesor consideró que los grupos delictivos tienen ciertos intereses en la elección. “Si bien es cierto que al actual gobierno le incomoda hablar de presencia de la delincuencia organizada en decisiones políticas, los grupos delictivos también tienen preferencias electorales sobre quién gobierna a nivel local o a nivel estatal”, añadió.

“Si bien es cierto no tienen un postulado político, la delincuencia organizada sí tiene preferencias para que alguien los gobierne. Obviamente, esa “gobernanza” va de acuerdo a la acción delictiva para que no sean sometidos o no sean castigados dichos grupos delincuenciales”, afirmó el especialista.

Finalmente, Martínez Serrano hizo un llamado a no olvidar que la delincuencia organizada tiene características transnacionales. “Las organizaciones delincuenciales llevan a cabo sus operaciones no solo en México, sino también en Estados Unidos, Centroamérica, América del Sur, incluso en otros continentes. Es vital, de esta forma, cooperar con otras naciones para detener a estos grupos delincuenciales y que no no sigan afectando. Yo creo que sería interesante que también se tomaran en cuenta las estrategias de las dos principales candidatas a la presidencia porque, si bien es cierto que el gobierno actual terminará, también seguirá la estrategia o se va a cambiar la estrategia con las propuestas de las dos principales candidatas a la Presidencia de la República”, concluyó.

5 preguntas con

Juan Carlos Piña Macin; Profesor de derecho penal Tecnológico de Monterrey Campus Queretaro

Juan Carlos Piña Macin, profesor de Derecho en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Consultor especialista en Derechos Humanos y Seguridad.

¿Cuáles son los principales retos que este año va a enfrentar el gobierno federal en materia de seguridad?

Estamos en medio de un proceso electoral; no obstante, no podemos pasar por alto los temas prioritarios. Uno de ellos es la situación actual en el estado de Chiapas, especialmente en la región de los Altos y áreas circundantes.

Esto se debe a que hemos tenido conocimiento de algunos secuestros masivos, bloqueos y otros incidentes. Es imperativo abordar este asunto de manera prioritaria.

Otro tema que ha estado afectándonos desde hace un tiempo es la situación en Guanajuato. Considero que uno de los principales desafíos es fortalecer las instituciones, específicamente, las instituciones de seguridad y, por supuesto, trabajar de manera coordinada con las autoridades locales.

Esto se desprende de las cifras proporcionadas tanto por el INEGI como por el Secretariado Ejecutivo. Todo indica que no ha habido una disminución significativa en los delitos del fuero común, especialmente en el caso de homicidios, así que ahí tenemos un reto interesante.

Además, tenemos una agenda pendiente con las personas desaparecidas y la institución encargada de ello. Creo que es necesario trabajar de manera más coordinada y consciente este año para fortalecer estas instituciones y las que colaboran en la búsqueda de personas desaparecidas.

¿Cuáles son los delitos que hemos visto aumentar y disminuir durante este sexenio?

Principalmente creo que el tema del homicidio. Recordemos que es competencia local; sin embargo, esto no impide que las autoridades federales establezcan un trabajo coordinado.

Se informó en la conferencia matutina que hubo una disminución, según las tablas y gráficas presentadas por la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, considero que no es suficiente; sigue siendo un punto crítico de atención, sobre todo porque representa más del 90% de los delitos cometidos en estas zonas este año.

Entonces, el enfoque debe ser priorizar y, por supuesto, desde la Federación buscar la posibilidad de fortalecer, aunque es cierto que gran parte de estos casos son responsabilidad de las autoridades locales. El fortalecimiento desde la Federación es muy necesario.

¿Qué panorama esperar para este año electoral? ¿Incrementará la violencia como en años anteriores, que hemos visto ataques contra candidatos y presidentes municipales que quizás buscan la reelección?

Yo creo que, para responderte eso, tendremos que remitirnos a las cifras, precisamente en las elecciones del 2018 hubo 48 homicidios en contra de aspirantes a algún cargo de elección popular. Posteriormente, en el siguiente año electoral, 2021, se registraron 36. Esperaríamos, desde luego, que la cifra se fuera a cero, pero yo creo que en el mismo contexto histórico permite al Estado enfocarse en ese tipo de casos.

Más allá de los delitos electorales como tales, creo que hay un tema donde tendríamos que priorizar: la seguridad de quienes aspiran a cualquier cargo de elección popular, y ese enfoque afecta de manera transversal a las estrategias de seguridad que ya están en el Plan. Hay que prestar atención a estos casos.

¿Qué habría que cambiar o reforzar en la estrategia de seguridad en el último año del sexenio? ¿Qué elementos clave deben proponer las y los candidatos en la materia?

Esa pregunta es bastante interesante porque los datos de estos últimos años nos han dejado ver que no es suficiente incrementar el despliegue operativo. Tampoco concentrar las funciones de seguridad en un solo ente y creo que cualquier representante popular que aspira a presentar alguna propuesta tendría que enfocarse más en nutrir las instituciones, beneficiar principalmente las de seguridad y apostándole, desde luego, a un uso de los recursos, a un esquema de profesionalización y, desde luego, incentivar la participación ciudadana organizada para que de manera conjunta, sociedad y gobierno, podamos hacer frente a este fenómeno porque, al final, nos interesa a todos.

La estrategia más notable o más funcional tiene que ver con la suma de voluntades: sociedad y gobierno con los entes que componen la estructura de nuestro gobierno en los tres niveles.

P: ¿Le gustaría agregar algo a manera de cierre o algún punto que quiera reforzar?

Yo creo que también la ciudadanía y sus diversos sectores (académicos, sociales, y demás) debemos involucrarnos más en las políticas públicas. El ministerio de las políticas públicas también le manda la opinión de la ciudadanía y, en este caso, apuesto a sumar esfuerzos, a involucrarnos como ciudadanía. Cada quien poner nuestro granito de arena para hacerle frente a esta situación.