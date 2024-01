“Los derechos que mujeres logramos en México han sido por sentencias”, asegura diputada

Montserrat Alicia Arcos Velázquez, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que las mujeres pueden gozar de los derechos que le brindan seguridad y respaldo, a base de las sentencias que se han interpuesto a lo largo de varios años.

“Los derechos que las mujeres hemos logrado en México han sido a base de sentencias”, remarcó la diputada Arcos, quien además anunció su salida del PRI para integrarse a las filas de Morena.

Esta declaración de la expriísta se da después de que presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente nacional de PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por violencia política en razón de género, así como de corrupción.

Presenté ante el INE una denuncia por violencia política de género contra el presidente del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y que inició como un asunto de explotación y por qué no, decirlo de “moches” y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué

— Montserrat Alicia Arcos Velázquez, diputada federal