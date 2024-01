“Por su boca muere el pez”, Xóchitl Gálvez lanza indirecta para Sheinbaum y AMLO

La precandidata presidencial por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, envió desde redes sociales una indirecta para su oponente Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me estoy comiendo un pejelagarto y no es la primera vez en el año que me lo voy a comer”, mencionó la abanderada del PRI, PAN y PRD.

Durante su arribo en Villahermosa, Tabasco, aún como parte de su precampaña, la panista aprovechó su visita para probar un platillo típico de la entidad, por lo que aprovechó para mandar doble indirecta a los morenistas.

Xóchitl Gálvez compartió este video en redes sociales con la descripción “por su boca muere el pez”, pudiendo ser referencia a la respuesta que la precandidata presidencial por Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, lanzó sobre su invitación a un debate.

Asimismo, la panista presumió estar consumiendo pejelagarto, una especie de pez con el que relacionan a AMLO, ya que le dicen “Peje” por su lugar de origen.