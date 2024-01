Especialista llama a la calma ante repunte de Covid-19, pero urge a normalizar cuidados

Covid-19 Nuevos casos de Covid-19 en México no son emergencia, pero sí debe haber autocuidados (Cuartoscuro)

Después de las fiestas decembrinas se manifestaron algunos casos de Covid-19 en diferentes puntos de la república; sin embargo, la doctora Margarita María Virgen Cuevas, académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana (UP), explicó que no se trata de una emergencia, hasta que no se rebase el 50% de la ocupación hospitalaria; sin embargo, señaló que es buen momento para intensificar los autocuidados.

Actualmente, a nivel nacional se registra una ocupación de camas Covid-19 del 5% aproximadamente. Además, hay entidades con una mayor ocupación: Aguascalientes con el 33.33%, Nayarit al 30%, Hidalgo al 22.22%, Colima al 14.81%, Jalisco con el 14.7% y Oaxaca al 14.1%; sin embargo, la infectóloga explicó a Publimetro que estos números no representan una crisis en contagios y refirió que la ciudadanía aún puede hacer mucho para prevenir contagios mayores.

La académica refirió que, tras dos años de pandemia, la sociedad mexicana aprendió a cuidarse del SARS-CoV-2 y que, ante pequeños brotes de esta enfermedad, no requieren de una campaña sanitaria para que los cuide. Por ello exhortó a una agenda de autocuidados que nazcan de la responsabilidad y la consciencia de la ciudadanía.

¿Qué elementos hay para la prevención?

La doctora refirió que, a diferencia de 2020, ante cualquier brote de Covid-19, ya se cuenta con una población inmunizada, donde el siguiente paso de cuidado es el reforzamiento del sistema inmune a través del refuerzo de vacunas. En este sentido, destacó los dos mecanismos con los que se cuenta para ello: el público y el privado.

Desde el lado del sistema público, recordó que sólo las poblaciones vulnerables (personas adultas mayores o con comorbilidades) son sujeto de vacunarse con el primer tipo de inoculan que salió al mercado, el cual no protege de las nuevas variantes de SARS-CoV-2, pero que aún así refuerzan el sistema inmune, por lo que dijo que “de eso a nada”, es mejor vacunarse con las vacunas que proporciona el gobierno.

El otro tipo de vacunación es la privada y, en este sentido, refirió que, quien pueda costearse ese servicio, debería hacerlo, ya sea de manera individual o colectiva, pues algunos patrones han llevado a sus empleados a vacunarse contra el Covid-19 con los activos actualizados. De hecho, mencionó que así puede resultar más barato.

Asimismo, señaló que el incremento de casos de esta infección en temporada invernal era esperable, pues en invierno se manifiestan más enfermedades respiratorias, por lo que descartó algún tipo de emergencia por estos casos. En consecuencia, llamó a la responsabilidad de la ciudadanía. “No necesitamos que el gobierno o alguna autoridad nos de la instrucción de ponerse el cubrebocas”, reiteró en entrevista para Publimetro.

De acuerdo con lo señalado por la doctora Cuevas, esto significa que, gracias a las campañas de gobierno durante la pandemia de 2020, las personas ya saben que, ante la manifestación de síntomas, el enfermo debe aislarse y diagnosticarse y, en caso de que la prueba dé positivo, el paciente debe de cumplir con el protocolo sanitario que se siguió en México por más de dos años: “Ya lo vivimos y nosotros lo debemos reforzar con hábitos”, reiteró.

Explicó que, por ejemplo, los trabajadores del sector salud en el área clínica usan obligadamente el cubrebocas, mientras que los trabajadores administrativos lo usan si así lo desean, pues ni siquiera al interior de los hospitales existe un gran riesgo de contagio; no obstante, si alguien manifiesta síntomas, se atiende el protocolo sanitario contra Covid-19.

Finalmente, llamó a familiarizarse con este tipo de conversaciones, pues, en la era post Covid-19, difícilmente existirán periodos sin esta enfermedad y que la concientización debe de pasar por diálogos que normalicen hablar sin miedo de los pequeños casos de SARS-CoV-2 que seguirán apareciendo con el pasar de los años.