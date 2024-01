Xóchitl Gálvez presume que tiene agallas para enfrentar a la delincuencia

Xóchitl Gálvez, precandidata a la presidencia por la alianza Fuerza y Corazón por México, cerró su precampaña en Guanajuato, en donde criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal, así como la gestión de su opositora, Claudia Sheinbaum, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en donde la percepción de seguridad es de 80 por ciento.

“Me vengo a comprometer con Guanajuato, basta que asesinen a los jóvenes, que este estado sea noticia por lo que le pasó a los jóvenes en Celaya y Salvatierra. La señora Sheinbaum dijo que es culpa del gobernador, pero les voy a dar una cifra: la percepción de inseguridad en Guanajuato es alta, 83 por ciento; sin embargo, en la Ciudad de México es 80 por ciento y ella gobernó ahí”.

Añadió que es falso que gobierno estatal sea el responsable por el incremento en la violencia, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador quien abrazó a los delincuentes y desprotegió a los ciudadanos, pero afirmo que ella si enfrentará a la delincuencia con agallas y no culpará a gobiernos anteriores por la situación del país.

También dijo que durante sus recorridos por el país constató la situación que viven los productores de limón y aguacate en Michoacán, los ganaderos de Sonora, los polleros del Estado de México, las madres buscadoras de todo el país quienes están a merced de la violencia y las extorsiones.

“Le exijo al presidente López Obrador que venga a Guanajuato y dé la cara para que enfrente con todo el poder del Estado a los delincuentes. Que deje de presionar a los ciudadanos y dedique su tiempo a enfrentar a la delincuencia, todavía tiene tiempo, le quedan nueve meses, que se ponga a trabajar en lugar de meterse a la elección”.

Consideró que México no debe acostumbrarse a vivir bajo un clima de inseguridad porque eso no es vida, es subsistencia y dijo que nuestro país requiere de un gobierno que no culpe al neoliberalismo ni al pasado de los problemas que enfrenta la nación.

“Tenemos un gobierno muy bravucón con los ciudadanos, pero bien mansito con los extorsionadores, por eso, nosotros necesitamos hacer un gobierno que realmente enfrente los problemas”, sostuvo.