Máynez arremete contra los ‘pluris’ del PRI y PAN

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por el Movimiento Ciudadano, criticó a los participantes del PRI y PAN que buscan un lugar en las diputaciones y senadurías por la vía plurinominal.

“No hay ciudadanos. No hay sociedad civil. No hay jóvenes. Son la vieja política. Y van por eso: por su hueso y por su fuero”, acusó el abanderado del movimiento naranja.

Desde la plataforma ‘X’ (Twitter), el candidato presidencial por MC arremetió contra los partidos de la oposición, remarcando la contradicción del PRIAN quienes alardearon sobre un proceso abierto y justo para los aspirantes.

Asimismo, el emecista acompañó esta critica con un video donde aseguró que “vamos a conocer el verdadero rostro del PRI y del PAN porque son unos delincuentazos”.

Álvarez Máynez aseguró que tanto el partido azul como el tricolor “necesitan fuero porque han robado, porque han mentido, porque han engañado (... ) por eso va Alito (Alejandro Moreno) de pluri, por eso va Marko Cortés de pluri”.

Con ello, Máynez aprovechó para advertir sobre una posible estrategia del PRI y el PAN. “Lo que se van a dedicar en los últimos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, es atacar, a ensuciar porque ellos ya aseguraron lo que les importa”.

“Ellos ven la política como un reparto del botín como lo mostraron en Coahuila”, mencionó el candidato de MC, haciendo referencia a la polémica de Marko Cortés y Manolo Jimenéz, donde acordaron distribuirse notarias y direcciones públicas de la entidad tras la llegada de Jiménez a la gubernatura.