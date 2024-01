Feminismo de Sheinbaum o Gálvez se topará con el machismo de Trump

Las contiendas electorales en México y en Estados Unidos cambiarán este año el panorama político, mientras en México por primera vez dos candidatas abren la posibilidad de que México quede a cargo de una mujer, el posible retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos comienza a levantar inquietudes respecto a cómo será su administración y la relación entre ambas naciones, principalmente porque él es un personaje señalado como machista.

En contraste, las candidatas presidenciales mexicanas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se definen como feministas, por lo que esto aumenta la incertidumbre sobre sus visiones y estrategias para mantener y mejorar la relación con EE. UU. en caso de que gane la contienda el republicano.

Por ello, Publimetro México consultó a especialistas, quienes dieron un posible panorama, responsabilidades y objetivos que la siguiente administración debería tomar en cuenta para continuar con las relaciones sociopolíticas.

Artemisa Montes Sylván, especialista de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, anticipó que si alguna de las candidatas llega a la silla presidencial, la relación binacional cumplirá con los estándares promedio; no obstante, visualizó que la mayor responsabilidad y metas que se vienen para reforzar lazos con el país norteamericano son para las embajadas y cancillería.

“La embajada más importante que tiene México es la de Estados Unidos, por eso es muy importante quién está a cargo de la embajada (...) También el trabajo que hagan los consulados, porque cuando ya se reúnen los jefes de estado es porque ya hay agenda, los temas que se van a abordar (...) por eso ese trabajo se tiene que ir haciendo desde la embajada y cancillería”

Sería muy importante establecer lo parámetros pero también tener mucho cuidado en una relación con Trump, no se debe pensar en cómo se puede darle lecciones. En temas que pueden ser más controvertidos se resuelven en espacios multilaterales y los temas que son más puntuales, esos en espacios bilaterales”, señaló la doctora.

También la especialista destacó que “la relación se construye de manera cotidiana en Washington y en los espacios donde tenemos los consulados”.

Montes Sylván señaló que “quien sea que quede como presidenta o presidente, vamos a ver un cambio en la relación porque, bien sabemos que el presidente López Obrador no es muy proclive a la política internacional, él se preocupa más por el tema interno. Cualquiera que tome posesión va a a tener necesariamente una política más intensiva”.

Con respecto a Estados Unidos, “va a tener que haber un planteamiento de la relación, porque si no, lo que vamos a ver es cómo irán creciendo más las presiones hacia México en distintas materias, como vimos con el tema del fentanilo.

Aquí lo interesante sería ver quiénes son las las personas que se que quedarían como secretario de Estado, ver si habrá continuidad del partido en el gobierno por lo menos en los primeros años, para dar continuidad con respecto a la Secretaría de Relaciones Exteriores con Alicia Bárcena”, recalcó la especialista Sylván.

Por otro lado, la especialista declaró que “es muy importante que las candidatas mantengan una posición neutral frente a las propias elecciones de Estados Unidos para garantizar que, dependiendo de quién quede, se tenga la capacidad de negociar y mantener una postura”.

En tanto, el especialista Luis Estrada Straffon, director general de SPIN-TCP, explicó que el escenario con Trump como presidente no es tan probable debido a dos motivos, el primero es que “hay varias decisiones legales que todavía no están claras y que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos va a definir si puede competir o no, eso se define el 8 de febrero”.

El segundo punto es que “en estas elecciones internas de los republicanos, Trump tiene un respaldo menor a lo que tuvo en 2016, y eso es la mitad de los republicanos. A lo mejor republicanos no van a votar por él, o votan por Biden o no van a votar”, aseveró Estrada Straffon.

Estudio del Dr. Luis Estrada SPIN

“En caso de que fuera Donald Trump (quien quede en la presidencia) va a obligar a las candidatas a pronunciarse y ahí vamos a ver realmente cuál es el alcance y la relación que hay entre cada una de las candidatas y futura presidenta con Donald Trump desde la campaña”, declaró Luis Estrada.

Planteando la posibilidad de que Claudia Sheinbaum llegue al Poder Ejecutivo, el especialista Estrada no dudo en señalar que no habría diferencia en la relación con EE. UU. ya que “lo que hace López Obrador es lo que hará Sheinbaum respecto a Trump, idéntico”.

Para concluir, el experto en análisis político subrayó los puntos en los que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, así como Jorge Álvarez Máynez deberían centrarse como “la parte económica”, ya que “México está detenido cada vez más en el comercio de América del Norte y deben utilizar esa plataforma para fortalecer el comercio a nivel mundial, el nearshoring y otras oportunidades que existen que deben pasar por el bloque de Estados Unidos, México y Canadá”.