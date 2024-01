Xóchitl da “voz” a mexicanos que “no son escuchados” en ‘Conferencia de la Verdad’

La candidata presidencial por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, ofreció su primera “conferencia de la verdad” rumbo a las elecciones del 2 de junio.

“Hoy estamos aquí, ejerciendo nuestro derecho de replica, ese que no me dieron en Palacio Nacional, que por cierto sigue en proceso de la Suprema Corte de Justicia, está por definirse si tengo o no derecho a la replica”, fueron las primeras palabras de Gálvez durante su primera ‘Xóchitlmañanera’.

Pese a que esta rueda de prensa estaba programada a las 10:00 horas, ésta comenzó unas horas más tarde debido a que la abanderada por el PRI, PAN y PRD, tuvo una reunión previa con la American Society of Mexico, motivo por el que la “conferencia de la verdad” inició pasando el medio día.

Xóchit Gálvez, inició esta primera“conferencia de la verdad” destacando los niveles de violencia e inseguridad que azota a México, sobretodo criticó a la actual la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldando que este tema es algo que consterna a muchos mexicanos.

“Quiero decirles que este ejercicio no se trata de mí, no se trata de mi persona (...) Aquí vamos a ser la voz de muchos millones de mexicanos que hoy no son escuchados, que les han cerrado la puerta en Palacio Nacional”, explicó la panista.

Por otro lado, la candidata presidencia detalló que estas conferencias matutinas se harán tres veces a la semana a partir de la 10 de la mañana hasta que comiencen las campañas electorales.

Anuncio las Conferencias de la Verdad. https://t.co/L6rnQDNc77 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 29, 2024

