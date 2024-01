Critican a Xóchitl Gálvez por “colgarse” de Benito para ganar simpatía

Xóchitl Gálvez, candidata la alianza Fuerza y Corazón por México, formada por el PRI, PAN y PRD, visitó a la jirafa Benito en Africam Safari y destacó la unidad que hubo entre los mexicanos para conseguir su traslado desde Cuidad Juárez, Chihuahua hasta la sede de ese parque en Puebla.

“Benito es una final feliz de una historia de amor de los mexicanos. Me encuentro aquí en Africam Safari, me llamó mucho la atención la historia de Benito porque es un final muy feliz, me encanta que una jirafa haya unido a todos los mexicanos”.

En un video que compartió en su cuenta de X, destacó que esto se logró sin importar la religión o partido político con el que simpaticen las personas.

“Todo mundo vio en Benito algo que nos unió y eso eso creo que es muy importante reflexionar, qué bueno que exista un parque como este donde Benito puede estar en compañía de otras jirafas y seguramente se va a reproducir, felicidades todos los animalistas que hicieron posible que Benito esté aquí”.

pic.twitter.com/kwlpNR97WR — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 29, 2024

Los comentarios a su publicación le acarrearon críticas, ya que los usuarios consideraron que al no despegar en las encuestas sobre la elección presidencial, quiere “colgarse” de la fama que adquirió la jirafa.

En contraste, algunos simpatizantes le mostraron su apoyo rumbo a la elección y criticaron la gestión ambiental de Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Así fueron los diversos comentarios:

