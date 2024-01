¿Quién es Tim Golden, el periodista que revela supuestos nexos entre AMLO y el Cártel de Sinaloa?

Después de que se diera a conocer el presunto financiamiento ilícito en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a manos del Cartel de Sinaloa por referencias a una columna de la periodista Anabel Hernández, este miércoles se publicó la investigación completa por el también periodista Tim Golden.

Desde el portal ProPublica, el comunicador estadounidense presentó el artículo titulado “¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?”, el cual no ha pasado desapercibido en diferentes ámbitos de la vida nacional.

Desde la “mañanera”, el presidente lanzó una rotunda negación sobre la información presentada por Golden, además de mencionar que no hay que creer en todos los periodistas, pues no importa lo reconocidos y premiados que puedan ser, asegurando que incluso ellos pueden engañar a la población.

Pese a la respuesta presidencial, Tim Golden ha dejado una huella significativa en el periodismo internacional. Nacido en 1961 en Los Ángeles, California, cuenta con una trayectoria de 20 años como reportero de investigación que incluye ser el jefe de noticias en The Marshall Project, corresponsal y redactor en The New York Times.

A sus 63 años de edad, la carrera de Golden se distingue por su habilidad para acceder a archivos confidenciales y abordar temas relacionados con seguridad, política y el ejército de Estados Unidos, por sus investigaciones ha sido galardonado con el Premio Pulitzer en dos ocasiones.