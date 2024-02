AMLO pretende destruir una institución que protege los DD. HH: Adrián Alcalá

El próximo lunes 5 de febrero, el presidente no llevará a cabo la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por primera vez, optará por no asistir a Querétaro para realizar este acto protocolario. En cambio, presentará una serie de reformas constitucionales, cuyo propósito, entre otros, es la abolición del INAI, el organismo de transparencia que el presidente percibe como adversario.

Ante esta situación, sostuvimos una conversación con Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del organismo que el jefe del Ejecutivo federal intenta eliminar, junto con otras instituciones autónomas. Estas entidades han emitido resoluciones que afectan los intereses políticos y gubernamentales del presidente.

También puedes leer: Campaña de Sheinbaum peligra ante persecución política de Lorenzo Córdova

¿Cómo está el INAI? Han sido flanco de muchos ataques desde Presidencia de la República

— Sí, mira, la verdad es que no podemos negarlo, como tú bien lo comentas, prácticamente somos ataque diario desde el poder público, desde el propio presidente de la República en el sentido de que va a eliminar al INAI, porque dice que es una institución que no sirve para combatir la corrupción, que es una institución que no hace nada, y que nuestro presupuesto es de mil millones de pesos, y que mejor ese dinero lo destinen para las pensiones. A ver, muy claro, las funciones del INAI son transparentar la gestión pública, pero a partir de peticiones de información pública, nunca es de cualquier persona.

¿Por qué tanto ataque desde el oficialismo?

— Se dice que nosotros estamos pide y pide la información. Nosotros no pedimos la información, la pide la ciudadanía. Dicen que no ha servido el instituto porque hay más corrupción: claro que hay más corrupción, porque hoy conocemos todo, podemos conocer toda cosa pública, así como ahora estamos transitando por esta calle, por esta gran avenida (Insurgentes Sur), esta gran ciudad de México, y podemos visibilizar todo lo que hay a nuestro alrededor, así es precisamente la actividad pública, y se conoce precisamente si hay desvío de recursos, si hay recursos públicos, si hay nepotismo, si se compró un sobreprecio.

Han exhibido fuertes casos de corrupción en el gobierno.

— Como el tema de los ventiladores durante la pandemia, que fue un tema muy sonado a nivel nacional, que están comprando a sobreprecio, tanto cubrebocas como los respiradores, u otra cuestión, es decir, entonces develamos la cosa pública y se conoce, para que entonces ya las instancias correspondientes realicen las investigaciones y eventualmente lleguen los castigos.

Entonces, contrario a lo que dice el presidente de la República, nuestras funciones están muy limitadas, pero hay otras instancias, y habría que preguntarle a esa Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía Especializada o a la Estatal, o por ejemplo a los órganos internos de control, la Secretaría de Función Pública (SFP), o a las instancias judiciales, precisamente, qué es lo que están haciendo con esas denuncias, si están realizando investigaciones o no están realizando investigaciones. ¿Qué pasó con Odebrecht? ¿Qué pasó con la Casa Blanca? ¿Qué pasó con el socavón en el Paso Express? ¿Dónde están las personas enjuiciadas? Si ya llegaron una determinación, ¡que le digan a la sociedad!

AMLO pretende destruir una institución que protege los DD. HH: Adrián Alcalá Foto: Diego Valadez | Publimetro

Los ataques desde Palacio Nacional son constantes.

— El presidente ha utilizado un discurso un poquito demagogo, en el sentido de decir: ‘1,097 millones de pesos le cuesta al erario público el INAI, y entonces vamos a destinarlo a las pensiones’. A ver, las pensiones obviamente son un derecho fundamental de cualquier persona. Tenemos una deuda histórica con nuestros adultos mayores que dieron su vida al servicio público o al servicio privado. En el caso del servicio público, efectivamente, hay que nivelar para que tengan una pensión digna y un retiro digno, pero los 1,097 millones de pesos con los que estamos trabajando, los que tiene el presupuestado del INAI para este ejercicio, autorizados por la Cámara de Diputados, representa solamente el 0.06% del total de presupuestos de egresos de la Federación. Para que el presupuesto del INAI pudiera satisfacer precisamente en un año las pensiones, se requieren más de 1,200 presupuestos del INAI. Realmente no abonaría.

Pero entonces, ¿por qué el presidente insiste en este discurso?

— Lo que se pretende es precisamente destruir la institución del Estado mexicano que garantiza la protección de los datos personales y también el acceso a la información pública, que se conozca todo y que en base a ello las personas podamos conocer, por ejemplo, los presupuestos destinados a, por ejemplo, si esta calle no está correctamente pavimentada o si no está pintada, si no hay luminarias, que nosotros podamos incidir también en la vida pública (…). Entonces, contrario a lo dicho el presidente, sí somos de utilidad social.

¿Se manipula la información para que crean que el presupuesto del INAI es suficiente para cumplir otras necesidades?

— El tema del presupuesto es un discurso que únicamente está fomentando la polarización social. ¿Por qué? Porque la gente obviamente tiene necesidad. Pero a ver, ¿realmente va a servir o no va a servir? En mi opinión, y en la de los expertos en materia económica, no sirve ese presupuesto (para el tema de las pensiones). Al contrario, hay que fortalecer las instituciones del Estado mexicano.

¿Será que el presidente está mal asesorado o es ignorancia? Si sabe cómo puede beneficiar el INAI, ¿por qué insiste en desaparecer un órgano tan fundamental que vela por los derechos humanos?

— Exacto. Parte de una premisa es falsa, el presidente de la República está mal asesorado porque no se ha dado cuenta de la utilidad social que tenemos y que le servimos a las personas. Te platico rápidamente de tres casos. Hace poco resolvimos un recurso en el INAI en donde, si no hubiera existido el INAI, la persona difícilmente tendría acceso a su expediente clínico, pudiera demandar a una aseguradora y pudiera demandar una indemnización para el final precisamente de su vida.

Y lo explico. La señora dice: ‘soy una mujer que vivo en Yucatán, quiero mi expediente clínico en fotocopia certificada gratis, o sea, sin costo, que lo permite la ley. ¿Por qué? Porque tengo cáncer terminal y no tengo trabajo y no tengo fuente’. Le dice el sujeto obligado: ‘oye, ¿sabes qué? No te las puedo entregar’.

Viene ante nosotros y nosotros ordenamos, porque el derecho de acceso a la información se tiene que brindar en condiciones de accesibilidad para todas las personas. Entonces, analizamos el caso y determinamos: ‘a ver, entrégale y aplica la excepción que establece la propia ley’. Esa señora nos dijo en el recurso de revisión que tenía que demandar con ese expediente a una compañía aseguradora. Está en las últimas, o sea, no sé en qué etapa terminal está de su enfermedad, pero entendemos la situación.

¿De verdad ves un riesgo real de que pueda extinguirse el INAI?

— Pues mira, nosotros vamos a dar el debate. Confiamos en que las senadoras, los senadores y la Cámara de Diputados abra espacios en lo que le conocemos nosotros como un parlamento abierto. Un parlamento abierto en donde se pueda conocer las opiniones, no solamente de los comisionados del INAI, también de sociedad civil, de esas personas que han hecho miles de peticiones de información y que han transformado su vida.

Y reiterar que se han develado grandes casos de corrupción gracias al INAI...

— No es en contra de este gobierno. En el gobierno del presidente Vicente Fox se destapó un caso escandaloso, el primer caso de corrupción que se destapó.

El ‘Toallagate’, ¿no?

— Sí, las toallas. Durante la gestión del presidente Felipe Calderón, la Estela de Luz.También develamos casos que han lastimado a los derechos humanos de las personas, como el lamentable caso que pasó con la Guardería ABC. Ordenamos que se entregara la averiguación previa para que estuviera a la vista de todos. Durante la gestión del presidente Peña Nieto, Odebrecht, Casablanca, Ayotzinapa, el socavón del Paso Exprés. Y en esta administración también hay casos de corrupción que se han develado, pero no porque yo o los comisionados lo digamos, sino porque estos hechos de desvío de recursos públicos, la gente los pide y nosotros determinamos si se abre la información o no.

AMLO pretende destruir una institución que protege los DD. HH: Adrián Alcalá Foto: Diego Valadez | Publimetro

Entonces sí puede desaparecer el INAI.

— Vemos un riesgo latente, confiamos en que la mayoría de los legisladores no vaya a aprobar (la extinción del INAI), pero tenemos que ser escuchados. Confiamos en el Senado de la República. Que a lo mejor después de esto tenemos que hacer una reorganización, estoy totalmente de acuerdo y soy partidario de ello; que tenemos que ser más eficaces y eficientes con el gasto público, totalmente de acuerdo; que tenemos que mejorar nuestros procesos, totalmente de acuerdo, pero que suceda a la luz de estos encuentros, de estos debates, de los usuarios de los derechos y que nos digan cómo podemos mejorar.

Estamos hablando de un retroceso de más de 20 años.

— Un retroceso de más de 20 años, efectivamente, donde éramos informados cada noche o cada mañana de lo que el gobierno quería que conociéramos, pero no podíamos cuestionar, no podíamos preguntar: “Oiga, ¿cuánto costó reparar, por ejemplo, esta estación de Metrobús? Pues tantos millones de pesos. ¿Cuántos recursos hay, por ejemplo, para pavimentar esta avenida, para señalizarla? Porque un problema de seguridad. Un problema en accidentes de tránsito es por la falta de señalización. Entonces, ¿hay dinero o no hay dinero para señalizar? Es decir, tenemos una incidencia en todo el espacio cívico, en todo el espacio público.

Tú confías en la voluntad política, lo cual es bueno, pero si recordamos la falta de nombramiento de los comisionados, hay mucho golpeteo político. Hay estrategias dilatorias con mayor percepción política que institucional. Pareciera que es más una cuestión de si eres de izquierda o de derecha que realmente interesarse en el ciudadano.

— Exacto. Sí, hay que decirlo con total claridad. A ver, los senadores tienen un mandato constitucional como nosotros tenemos un mandato. ¿Qué significa nuestro mandato? Obviamente, determinar si la información se entrega y vigilar que la información esté publicada por los entes públicos. Proteger los datos personales de las personas, ese es nuestro mandato. Uno de los mandatos que tiene el Senado de la República es designar a las personas comisionadas del INAI. Muchos se han cuestionado: ‘ah, es que con cuatro funcionan’.

AMLO pretende destruir una institución que protege los DD. HH: Adrián Alcalá Foto: Diego Valadez | Publimetro

Sí, pero el modelo dice siete y por eso tuvimos que ir ante la Corte nosotros. Porque nosotros hacemos, como somos instituciones, no nos peleamos en la arena pública. Es decir, en las redes sociales. No. Fuimos y promovimos un medio de control constitucional para que la gente se sienta en la arena pública. Promovimos un medio de control constitucional para que fuera la Corte quien determinara si en un momento dado el Senado había omitido o no ha omitido el nombramiento.

La Corte dijo, ‘a ver, ahorita pueden sesionar con cuatro, porque la falta de designación es imputable a ustedes cuatro y entonces los derechos humanos no pueden estar supeditados a un interés político’. Imagina que hoy llegas a una sala de urgencias de un hospital público y te preguntan: ‘Oye, es que ¿de qué partido eres? No, pues del partido de... Ah, no, no, no’.

No, es un derecho humano. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó al Senado que designara. Actualmente habrá un debate que tendrá que dirimir precisamente la Corte como máximo intérprete de la Constitución. Porque el Senado el 12 de enero de este año dijo que había cumplido y que había dejado sin efectos la convocatoria. La Corte habrá de determinar si hay un incumplimiento, si persiste el incumplimiento. Pero tenemos que siempre buscar que se cumpla con el Estado de derecho.