Cuerpos se descomponen en hospitales públicos por fallas en elevadores

Continúan averías en elevadores de hospitales del IMSS.

Las crisis de elevadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha sido superada, en la Ciudad de México y en algunas entidades de la República los ascensores llevan más de 10 meses sin operar de manera adecuada, lo que pone en riesgo a pacientes y trabajadores; pero también complica el funcionamiento de los nosocomios, favorece a la descomposición de cadáveres y satura las zonas de urgencias.

Entidades como Jalisco, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y la CDMX han reportado cientos de fallas, personas atrapadas, camillas destrozadas y una menor de edad fallecida en los elevadores del Instituto en los últimos dos años.

“Le pedimos al gobierno la oportuna reparación de los elevadores, porque no podemos realizar las actividades en un 100%, el área de hospitalización no puede ser ocupada, porque al no haber elevadores la mayoría de los pacientes quedan en urgencias”, relató a Publimetro un trabajador del Hospital General de Zona 1-A “Los Venados”, en la CDMX.

De acuerdo con los trabajadores del nosocomio, las fallas se iniciaron en marzo de 2023, cuando se descompuso el primero de tres elevadores, tres meses después falló el segundo y en julio terminó por descomponerse el tercero, que a la fecha es el único que llega funcionar por ratos y con muchos problemas.

Te puede interesar: Crisis de elevadores del IMSS pega a CDMX; bajan a pacientes por escaleras peligrosas

A partir de las fallas en los ascensores, el Hospital General de Zona 1-A se convirtió en un caos donde personas de la tercera edad, enfermos y discapacitados suben y bajan por las incómodas y empinadas escaleras del edificio. Las complicaciones de traslado al interior del nosocomio tienen consecuencias como retrasos en estudios, pérdida de citas y traslados de urgencia con riesgo de accidentes.

Q no han entregado el cuerpo porque NO SIRVE EL ELEVADOR, obviamente ha iniciado el proceso de descomposición y como es Domingo en la subdirección dicen que no saben que día será posible arreglar el elevador, su salida es que cuando lo bajen, se incinere de forma inmediata — Maale #RxMs #RedMasUno (@MAALEFRANCO71) January 28, 2024

Aunado a esto, cuando un paciente pierde la vida, tiene que permanecer en piso por periodos que llegan a superar hasta las 12 horas, iniciando su proceso de descomposición al que se exponen el personal y los pacientes.

“Nos afecta al realizar actividades que nos corresponden en cuanto al traslado de los pacientes para estudios. No se nos brinda el material de manera oportuna. Muchas veces las cuando fallece un paciente, pues están más de ocho o 10 horas en los los cadáveres en piso, y ya empiezan con el proceso de descomposición, esto es molesto para los pacientes que tienen a un costado y para los familiares”. — Explicó a Publimetro uno de los trabajadores afectados.

No te pierdas: Pensionados y jubilados tendrán una reducción en el pago mensual de su crédito de Infonavit

Empresas de mantenimiento y el IMSS se lavan las manos

En julio de 2023 una niña murió prensada por un elevador del Hospital General de Zona 18, en Playa del Carmen, Quintana Roo, hecho que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), derivó de la falta de supervisión en el ascensor averiado. Desde entonces se destaparon casos de fallas, desplomes y falta de mantenimiento en otras ciudades como Guadalajara, Jalisco, y la capital.

Tras esto, el titular del IMSS, Zoe Robledo anunció que se cambiaría a la empresa de mantenimiento SITRAVEM, por una empresa con reconocimiento internacional como OTIS; sin embargo, es precisamente este sello neoyorquino el que actualmente da mantenimiento a los ascensores del Hospital General de Zona 1-A “Los Venados”.

Según lo referido a Publimetro por los trabajadores del IMSS, OTIS revisa los elevadores dos o tres veces por semana; no obstante, estas revisiones no resuelven la problemática, y cuando acuden por respuestas ante el Instituto, se culpa al proveedor del servicio de mantenimiento sin que se tomen cartas en el asunto.

“Nos dicen que el proveedor está haciendo su trabajo, pero pues que no encuentra las refacciones, que no encuentran las piezas, que no depende de ellos, sino del proveedor externo, que porque los elevadores son alemanes pues no tienen las refacciones”. — Indicó a Publimetro uno de los trabajadores afectados.

A considerar