“¡Gracias! “, el nuevo libro de AMLO que empezará a venderse esta semana

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que recibió el primer ejemplar de “¡Gracias!”, su próximo libro, mismo que empezará a venderse el próximo 10 de febrero, con un costo de 298 pesos, según Editorial Planeta.

Apenas el viernes pasado dio a conocer la portada y el título de su último libro en el sexenio. López Obrador escribió “Hacia una economía moral” en 2019 y “A mitad del camino” en 2021.

“¡Gracias!” tendrá 560 páginas y de acuerdo con su sinopsis, es el “recuento de lo que significó el sexenio de la transformación histórica del país y de cómo el compromiso con la ciudadanía marcó el camino de una nueva política”.

Al respecto, el presidente escribió el siguiente texto:

“Me voy, y aunque la vida sigue su curso, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir: no hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, son frutos de un largo camino, de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos, que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único; a mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. A todas y todos de corazón. Gracias”, concluye.