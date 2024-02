¡Adiós al bono sexenal! ¿Por qué AMLO le quitó el pago extra a los burócratas este 2024?

Mañanera del 13 de febrero de 2024 El presidente confirmó que no se pagará el "bono sexenal" porque no está presupuestado (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no se pagará este 2024 el denominado bono sexenal, una especie de prestación que los burócratas del país recibían con cada cambio de gobierno.

Este pago extraordinario denominado bono sexenal es un complemento a las medidas del fin de sexenio. Suele pagarse también a todos los jubilados y pensionados de la Administración Pública Federal.

“Eso (el bono sexenal) no está en el presupuesto, están los sueldos, y desde luego el aguinaldo, la parte proporcional, porque vamos a terminar en septiembre, me refiero a los trabajadores de confianza (que terminarán su tiempo laboral); los de base no tienen ningún problema (siguen con su empleo)”, comentó López Obrador.

López Obrador calificó al “bono sexenal” como una “mala costumbre” y señaló: “Nosotros tenemos que cuidar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo”, añadió.

En ese sentido, el presidente pidió comprensión por la eliminación del bono sexenal. “Ojalá y lo comprendan quienes tenían privilegios, ya no los tienen y se molestan con nosotros, pero para mí es motivo de orgullo, porque además hay que gobernar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo”.

¿Por qué se pagaba el bono sexenal?

El estímulo económico que otorgaba el gobierno federal, conocido como “bono sexenal”, era extensivo a todos los trabajadores del estado, ya que “gracias a ellos es que el gobierno ha realizado la gestión pública que le es propia”, según el punto de acuerdo promovido por el entonces diputado Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza, en 2006.

“Este reconocimiento ha sido desde hace muchos sexenios más que una tradición una retribución, que en el caso de los trabajadores de la educación representa, además, valorar la labor social de quienes a lo largo y ancho del territorio nacional hacen realidad el proceso educativo, en condiciones que son, ya lo hemos señalado en múltiples ocasiones, con frecuencia verdaderamente difíciles”, añadió

En 2018, al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, los trabajadores del Estado recibieron tres mil pesos como bono sexenal, señaló Joel Ayala, entonces presidente de la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, quien dijo que se pagaría a más tardar el 15 de noviembre de ese año, junto con la primera parte del aguinaldo para los sindicalizados del gobierno federal.