¿En qué consiste la nueva sección ’Quién es quién en los bots’ de la mañanera de AMLO?

Como una forma de oponerse a la desinformación en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que habrá una nueva sección en su conferencia de prensa matutina, titulada “¿Quién es quién en los bots?”, con la que buscará dar a conocer cómo funciona la manipulación en redes sociales.

En ese sentido, el presidente afirmó Entonces, un instrumento de control y de manipulación eficaz. Si no se combate, es este manejo de redes sociales con bots. Y hay que, sobre todo, alertar a los jóvenes, que están muy expuestos, y hay que informarles cómo opera esto, cómo esta mafia de publicistas, que es internacional, cómo funciona, y eso va a ser una muy buena contribución.

El presidente @lopezobrador_ anunció que se incluirá una nueva sección a la conferencia matutina en la que se explicará cómo funcionan los mecanismos de manipulación en redes sociodigitales.



Agregó la necesidad de alertar a los jóvenes quienes están expuestos. pic.twitter.com/Pb7O16NrjP — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 14, 2024

“Vamos a abrir ese tema aquí en las mañaneras. Podríamos hacerlo cada 15 días, hablar del tema, porque es un asunto no sólo de México, sino es un asunto mundial. Y va a ayudar mucho, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque no es un asunto sólo de la academia, de un análisis y de una reflexión de estudiosos, sino es algo que debe de manejarse políticamente, es decir, difundirse mucho”, explicó el mandatario.

El uso político de bots en redes sociales

Después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, un gran jurado acusó a 13 rusos de utilizar cuentas de redes sociales para influir en el debate público, en el período previo a la jornada electoral.

Para Emilio Ferrara, profesor asistente de investigación de Ciencias de la Computación de la Universidad del Sur de California, gran parte del contenido político que los estadounidenses ven en las redes sociales todos los días no es producido por usuarios humanos.

“Más bien, aproximadamente uno de cada cinco tuits relacionados con las elecciones entre el 16 de septiembre y el 21 de octubre de 2016 fue generado por programas de software llamados “bots sociales”, explica Ferrara en el artículo “¿Cómo los bots de Twitter afectaron la campaña presidencial de EE. UU?”.

“Estos sistemas de inteligencia artificial pueden ser bastante simples o muy sofisticados, pero comparten un rasgo común: están configurados para producir contenido automáticamente siguiendo una agenda política específica determinada por sus controladores, quienes son casi imposibles de identificar. Estos robots han afectado la discusión en línea sobre las elecciones presidenciales, incluidos los temas principales y cómo los medios y el público percibieron la actividad en línea”, añade.

Los operadores de estos sistemas podrían ser partidos políticos, gobiernos extranjeros, organizaciones de terceros o incluso individuos con intereses creados en un resultado electoral particular.