“Incongruencia jurídica”: TEPJF responde a denuncia de Indira Kempis contra MC

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dio una respuesta a la denuncia que la exsenadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, interpuso contra el movimiento naranja por supuesta violación a sus derechos políticos electorales.

“Se propone desechar la demanda al señalar que la actora carece de interés jurídico porque no es militante de MC, sumado al hecho notorio de que es aspirante para ocupar una precandidatura a una diputación federal por principio de representación proporcional para otro partido político”, declaro la magistrada Janine M. Otálora Malassis ante las denuncias decretadas por Indira.

La declinación de la Sala Superior ante la denuncia de la actual ‘vocera de justicia y paz’ en la campaña de la precandidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, se da “después de largos 85 días” en los que Indira Kempis acusó que Movimiento Ciudadano es “un partido político que violentó mis derechos con violencia”.

Con ello, la magistrada expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que “la parte actora no es militante de MC y no tiene carácter de aspirante a la precandidatura combativa, no tiene interés jurídico para impugnar la determinación de registrar a Jorge Álvarez Máynez como precandidato”.

“Me pronuncio en contra de ambos proyectos porque si bien es un hecho notorio que la actora renunció a la bancada de Movimiento Ciudadano, y quiero precisar que solo renunció a la bancada ya que nunca estuvo afiliada al partido político Movimiento Ciudadano, y que aspira a una precandidatura de otro partido, me parece que ello no conduce a la falta de interés jurídico para impugnar las resoluciones intrapartidistas que recayeron a demandas que ella misma presentó”, explicó la magistrada Otálora Malassis.

Pese a que Indira se registró en el proceso interno de MC como ciudadana externa, impugnó la improcedencia de su registro como precandidata, “por lo que negarle el interés en un proceso que ella misma inició, tiene cierta incongruencia jurídica”, detalló la magistrada ante la Sala Superior.