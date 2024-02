YouTuber pelea con secretaria de Gobernación en la mañanera de AMLO: “No vengo a decir mentiras”

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, sostuvo un tórrido encuentro con Hans Salazar, de Los Reporteros MX, al diferir sobre un caso que involucra a cafetaleros de Veracruz.

En la mañanera, Salazar habló sobre el caso de cafetaleros acusados de un incendio en Coatepec, Veracruz. Afirmó que tras una reunión en la Secretaría de Gobernación, las familias de los detenidos denuncian vivir con persecución. Además, afirmó que la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz no quiere recibir pruebas que algunos de los detenidos han presentado para demostrar su inocencia.

“Hubo una mesa de reunión en la Secretaría de Gobernación. No se ha avanzado, porque hay una resistencia de parte de la empresa”, afirmó Salazar”.

El representante del medio digital afirmó que los familiares han recurrido al Gobierno del estado y que la respuesta fue “Que se busquen buenos abogados”, por lo que dijo al presidente López Obrador: “Por humanismo, podríamos, o se podría por parte del gobierno, establecer un acompañamiento hasta donde se pueda tener” y recordó que el punto inicial de las denuncias sigue sin resolvese. “El café no se está comprando con precio justo a los cafetaleros. Una señora me dijo: ‘Lo unico que me gustaría que me permitieran es seguir en el campo y poder comer de la cosecha del café'”, afirmó.

“Decirles que cuentan con nuestro apoyo, el presidente los protege y la mejor abogada es la secretaria de Gobernación. Ya no es el tiempo de antes en que dejaban a los productores desamparados. Este es el gobierno de los campesinos, el de los obreros. No hay ningún interés por encima de los intereses del pueblo de México” — Andrés Manuel López Obrador, 14 de febrero de 2024

En ese sentido, tanto Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, como la secretaria de Gobernación, dijeron que ya se atendían los casos mencionados.

“Sí se ha atendido, pero no hay avances”, reviró Hans Salazar, quien insistió “He hablado con los familiares” y que fue interrumpido con un “pero libres” de parte de la titular de Gobernación.

Salazar insistió en que los familiares denuncian ser perseguidos, a lo que Luisa María Alcalde respondió: “Hemos venido dándole seguimiento al tema, incluso con el gobernador Cuitláhuac García. Ya fueron liberados. Hay carpetas abiertas que aún se valoran, y si no hay elementos, se van a cerrar”.

El reportero concluyó su intervención diciendo: “Yo respeto lo que dicen los funcionarios y yo no traigo mentiras. La gente está escondida. Así lo dejo”. El presidente López Obrador respondió: “Ya, ya ya. No es la regla. Puede ser la excepción. Nosotros no somos represores”.