“Estamos arriba en Nuevo León”: Claudia Sheinbaum

Aprovechando su visita a Monterrey, Nuevo León, la aspirante a la presidencia de la republica, Claudia Sheinbaum presumió contar con el apoyo de los regiomontanos al mencionar que mantiene una amplia ventaja sobre los otros aspirantes a la presidencia.

En una reunión que sostuvo con medios de comunicación en la Sultana del Norte en la que Publimetro estuvo presente, la doctora reveló que según sus encuestas tiene un buen margen de ventaja sobre los demás opositores al cargo tanto en Nuevo León como en todas las entidades del país.

“Estamos arriba aquí en Nuevo León, y así en todas las entidades de la republica de manera muy importante, además tenemos un gran equipo aquí en Nuevo León, vamos muy bien y estamos unidos”

Claudia estuvo acompañado por Waldo Fernández y Judith Diaz, aspirantes al Senado por Morena en donde dejaron clara su postura sobre lo que llaman “Guerra sucia” debido a los informes que vinculan al partido con el narcotráfico.

Claudia Sheinbaum en su visita a Monterrey Foto por: Eduardo Guajardo Publimetro (José Guajardo Cauich)

“La guerra sucia es parte de una política que nosotros no compartimos, este trending topic que tiene una semana es tan absurdo, que casi casi ni quien lo pele, ni quien le haga caso, además ya se demostró que es falso y no tiene ningún sentido y no les va a funcionar. No les va a funcionar, es un montaje, la gente sabe que no es cierto, es algo que está inventado, además la gente está mucho más consiente”, declaró Sheinbaum.

En su visita a Nuevo León Claudia se reunió con empresarios regios y estructuras de Morena en la entidad, recalcando el dialogo y compromiso que tiene con la entidad regia.