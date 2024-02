“Antes, respetuosamente, interveníamos”: reconoce AMLO influencia en el Poder Judicial a través de Zaldívar

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su administración “respetuosamente intervenía” en desiciones del Poder Judicial a través de Arturo Zaldívar cuando era ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tras acusar de que ahora el Poder Judicial “está en un plan de otorgar perdones, de hacer valer la impunidad”, López Obrador dijo que “cuando estaba el ministro Zaldívar en la Corte, había más recato”.

“Cuando había un asunto de este tipo [en referencia a la prisión domiciliaria para Emilio Lozoya, ex director de Pemex], nosotros respetuosamente interveníamos. Porque no solo es la libertad –aún cuando se trate de libertad domiciliaria– para políticos, sino la delincuencia organizada con mucho poder”, explicó el mandatario.

“Acaban de suceder casos en donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas (no 72 horas, en 24 horas y en sábado) y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión”, afirmó el mandatario.

Desde la tribuna presidencial de Palacio Nacional, López Obrador explicó: “Cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él –respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen– hablaba con el juez y le decía ‘Cuidado con esto’. Él ayudaba [Zaldívar], pero llega la señora Piña [Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN] y dice: ‘Los jueces son autónomos’, es decir, ‘Licencia para robar’. O sea ‘Hagan lo que quieran’, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial”.

López Obrador calificó los procesos al interior del Poder Judicial como “una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia”.

Hubo jueces en la “Marcha por Nuestra Democracia” porque son conservadores: AMLO

López Obrador también insistió en que el Poder Judicial cambió con la llegada de Norma Piña a la SCJN, en enero de 2023. “Si hubiera estado Zaldívar, se pudiera hacer algo. Si hubiera estado Zaldívar, difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Zaldívar no hubiera contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Norma Piña. Claro que está tomada la Corte y el Poder Judicial, sin duda”, añadió.

“En la marcha fueron jueces y empleados del Poder Judicial, porque estamos planteando que los elija el pueblo, porque esa es la única manera de limpiar al Poder Judicial: que el pueblo elija a jueces y magistrados. Para todo es “El INE no se toca”, “La Corte no se toca”, “Mi democracia no se toca”, entonces son parte del bloque conservador. Pero hay que seguir limpiando al país, porque esa corrupción no ayuda”, concluyó.