¡Ay mi chicle! Xóchitl Gálvez aclara lo que pasó en el INE

Xóchitl Gálvez, abanderada del PRI, PAN y PRD, aclaró la polémica en la que se vio envuelta tras su registro como candidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) ante autoridades electorales.

“Lo del famoso chicle, primero quiero aclarar que no era chicle. Desde la butaca de la secundaria no pego uno”, mencionó entre risas

El pasado martes, internautas comenzaron a circular un video en redes sociales donde aparentemente, la candidata del Frente Amplio por México pega su chicle en la silla en la que estaba sentada durante el registro como abanderada de la oposición.

Por lo que en una entrevista con López Doriga, la candidata a contender por la presidencia de la república, Xóchitl Gálvez, frenó las criticas que recibió tras viralizarse el fragmento donde los internautas aseguraron que ésta pegó un chicle.

“Era una pastilla que traía y no sabía qué hacer con ella y la puse en la orillita y luego antes de irme la fui a buscar (...) Me la habían dado justo para que la garganta se hidrate, pero no, no era chicle”, explicó Xóchitl Gálvez entre risas.