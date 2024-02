Vicente Fox predice que Claudia Sheinbaum será presidenta

Vicente Fox manifestó que Claudia Sheinbaum no tienen nada qué ofrece a México y los mexicanos en la elección presidencial Foto: Especial

El expresidente Vicente Fox afirmó que Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México, pero que sería igual o peor que Andrés Manuel López Obrador.

En un video publicado en su cuenta de X, la cual ha estado muy activa luego de semanas de silencio y de haber sido dada de baja, Fox Quesada dijo que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México es una mala copia del presidente.

“Tu seguidora, Claudia, no tiene nada que hacer en este país, no tiene nada que ofrecerle a México y a los mexicanos, es una mala calca tuya y será tan mala o peor presidenta de lo que tú has sido”.

También le pidió a López Obrador que renuncie a su cargo, ya que por todos los frentes recibe ataques, uno de los más recientes es relacionar al narcotráfico con el financiamiento a sus campañas presidenciales.

“Presidente: colorín, colorado, este cuento de mentiras se ha acabado, no te queda más que renunciar, no te queda más que reconocer la verdad, en todos los frentes tienes ataques, sigues mintiendo, no es posible que pretendas engañarnos más”.

Finalmente, añadió que los mexicanos lucha por la libertad y la democracia, por lo que no hay cabida para el populismo, la demagogia y el engaño, por lo que en las elecciones el tabasqueño “será echado para afuera”.