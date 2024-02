Tras denunciar censura, AMLO vuelve a leer carta de periodista del NYT

Después de afirmar que “seguramente tienen engañados a los directivos del New York Times”, y de denunciar censura por parte de YouTube, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a leer la carta de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del The New York Times.

“Es para tener un contexto de como actúan con prepotencia”, afirmó el mandatario.

Diversos youtubers y periodistas afines al oficialismo le advirtieron al presidente que no difundiera el contenido, porque “le iban a bajar el canal”, a lo que López Obrador respondió “No importa… Nos quedan los volantes”.

López Obrador leyó las preguntas del cuestionario y no mencionó los datos personales de Kitroeff. “No pongas el número, porque a lo mejor nos cepillan”, dijo AMLO.