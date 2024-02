“Nosotros no reembolsamos dinero”: 1.4 millones de mexicanos afectados por nuevas medidas migratorias de Canadá

A partir de las 22:30 horas de este jueves, aproximadamente 1.4 millones de mexicanos perdieron la posibilidad de viajar a Canadá y tendrán que hacer de nuevo el trámite de la Autorización Electrónica de Viaje (eTA) o solicitar una nueva visa canadiense, informaron autoridades de ese país en conferencia de prensa.

La nueva visa, anunciado por las autoridades de Canadá la mañana de este jueves, tendrá un costo de 100 dólares canadienses, más la toma de datos biométricos, que costará aproximadamente 85 dólares canadienses, informó la vocera del ministerio de Exteriores de Canadá en México. Es decir, un total de 185 dólares canadienses, equivalentes a dos mil 324 pesos mexicanos.

Afuera de la embajada, decenas de personas acudían a solicitar informes sobre el proceso para realizar el nuevo trámite legal que llegó sin previo aviso. A quienes acudían a las instalaciones les daban una dirección de correo electrónico, a la cual tendrían que escribir exponiendo su caso, en espera de poder viajar pronto.

Sin embargo, tener un viaje pagado y listo para efectuarse en las próximas horas y días no les garantiza que se atienda su solicitud con urgencia, informaron representantes de la Embajada de Canadá en México.

Es el caso de Ana Laura Beltrán y su hija Ana y su sobrina Karina. Ambas adolescentes estaban por viajar este fin de semana para celebrar sus XV años, sin embargo, no podrán realizarlo por no contar con los documentos suficientes para obtener una Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

Las eTAs tramitadas desde 2016 y que aún no había expedido su vigencia de cinco años, caducaron a las 22:30 horas de este jueves. En ese sentido, las autoridades migratorias de Canadá invitan a los mexicanos interesados a aplicar a los nuevos procedimientos.

Aquellas personas que cuenten con un pasaporte mexicano, una visa estadounidense o una visa canadiense emitida entre 2013 y 2016 (es decir, en los últimos 10 años, aunque el trámite dejó de hacerse en 2016), podrán solicitar la eTA –cuyo costo es de siete dólares canadienses, 87 pesos mexicanos, y que solamente es válida para llegar por vía aérea–, que se aprobará posiblemente en cuestión de minutos u horas.

Sin embargo, quien no cuente con visa estadounidense o canadiense, deberá aplicar para la visa de turista, que además de ser válida para quienes lleguen vía aérea, también sirve para llegar por tierra o mar. El proceso será más tardado, porque deben de tramitar una cita para la toma de datos biométricos en instalaciones de la Embajada de Canadá y esperar su aprobación. Aunque no se tiene un tiempo definido por el momento, definitivamente no será para quienes piensen viajar en el primer fin de semana de marzo.

“Lo que le decimos a las personas es que intenten hacer su trámite lo más rápido posible, y que nos envíen sus casos y comprobantes como sus recibos de pago”, señalaron los voceros, quienes pidieron permanecer en el anonimato. “Nosotros no podemos reembolsar gastos”, afirmaron.

Finalmente, quienes posean documentos eTAs de estudio o trabajo, no deberán de hacer ningún trámite especial, afirmaron.