“Para que no les aburra”: AMLO convertirá las mañaneras en clases de Historia

A partir de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablará de personajes clave de la historia de México en sus conferencias de prensa matutinas, conocidas como “mañaneras”.

“Eso ayuda a entender por qué nuestro movimiento está planteando 20 reformas, para regresarle a la Constitución su carácter justiciero. Se lo fueron quitando y ahora no tiene que ver con las libertades ni con la justicia social”, afirmó.

Al iniciar la conferencia de prensa matutina, López Obrador pidió a los reporteros que no hagan cuestionamientos que podrían romper la veda electoral, misma que inició este 1 de marzo y concluirá el 2 de junio, con la elección presidencial.

“Estamos en contra de que la libertad de expresión se utilice para chantajear o para calumniar. ¿Qué tiene que ver esa “libertad de expresión” con la que defendían, con su vida, Filomeno Mata, Francisco Zarco o Ricardo Flores Magón? Ya basta de tanta hipocresía”, expresó.

López Obrador reprochó a la prensa que no le frenen en sus comentarios. “Que conste qué no me han sacado ninguna tarjeta ustedes. Si me sacan una amarilla, me paro inmediatamente”.

Fue entonces cuando el presidente pensó en voz alta. “¿Saben lo que vamos a hacer? Estaba yo pensando que vamos a ir leyendo –yo les voy a leer, para que no les aburra– algunos capítulos de mi libro, pero históricos”, explicó.

“Vamos a hablar de Hidalgo –¿quién era Hidalgo?, ¿qué hizo Hidalgo?–, vamos a hablar de Morelos, vamos a hablar de Juárez y así nos la llevamos. Vamos a hablar de Villa, de Zapata, de Madero, de Lázaro Cárdenas”, explicó.

“En algunos casos, puede ser una mañanera, pero Juárez nos va a llevar dos o tres. Lo podemos dividir: todo lo que fue el movimiento de Reforma puede ser una. Desde que gobernó Oaxaca hasta las leyes de Reforma, otra. Luego, de cuando los conservadores van a buscar a Maximiliano, otra”.

“En Madero también pueden ser dos: cómo inicia y su gobierno. Cómo fue su gobierno y cómo enfrentó a los oligarcas del antiguo régimen”, afirmó.

López Obrador pidió que sea una especie de seminario. “Empezamos por Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Ricardo Flores Magón. Puede ser Felipe Carrillo Puerto también, pero son muchos. También me gustaría mucho hablar de Catarino Garza, que estamos buscando sus restos en Panamá. Son héroes anónimos”.

Finalmente, el mandatario dijo que “Eso no tiene nada que ver con lo electoral”, y que será dedicado para los jóvenes. “Un seminario de formación política. Recoger las enseñanzas de nuestros héroes”, finalizó.