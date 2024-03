“En una dictadura no se puede protestar”: AMLO responde a críticas de Salinas Pliego

Después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que Andrés Manuel López Obrador “se ha radicalizado porque se ha juntado con personas nefastas y eso nos está llevando por mal camino”, el presidente señaló que “Todos tenemos derecho a manifestarnos”, y respondió que no habrá censura contra el dueño de Grupo Salinas.

“Vivimos en un país libre, eso queda de manifiesto. Por eso voy. A seguir insistiendo en que nos manden la estatua de la Libertad, porque se les está poniendo más verde de lo que es. Era verde claro y ahora es verde oscuro, verde de coraje”, explicó.





El presidente señaló que vivimos en un país libre y feliz. “Y hay que cuidar eso. Vivimos en un país libre, sin represión a nadie. Por eso no está bien lo que le hicieron a [Carlos] Alazraki, qué después de 17 años en El Universal, lo sacaron”, comentó.





“Vivimos en un país tan libre que ayer se expresó Ricardo Salinas Pliego con holgura, sin ninguna limitación y eso antes no se veía. No pasa nada y se respeta la libertad, en general, y la libertad de expresión en particular”, afirmó.





Finalmente, López Obrador afirmó: “No coincidimos pero respetamos la opinión de todos. No censuramos a nadie. No hay un régimen autoritario. En una dictadura no se puede protestar. Hay países donde se reprime a los que se manifiestan. Aquí no”.