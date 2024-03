“Vamos a resolver una deuda histórica con las mujeres”: Máynez se reúne con tabasqueñas

El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo un encuentro con mujeres militantes y simpatizantes emecistas en Tabasco para remarcar la importancia de visibilizar una agenda enfocada al bienestar de la mujer durante su quinto día de campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio.

“El 2 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer que es una fecha que ha servido para visibilizar muchas agendas muchas causas que no están desgraciadamente en la el centro como deberían de estar en la prioridad de la discusión nacional”, declaró Jorge Álvarez Máynez.

En Villahermosa, Tabasco, Máynez se presentó ante más de 5oo mujeres un discurso donde destacó y pronunció algunas propuestas enfocadas al resguardo y protección de las mujeres, e incluso algunas acudieron en compañía de sus hijos para escuchar al abanderado presidencial por movimiento naranja.

Máynez lamentó y criticó que “los gobiernos ven a las personas como votos, no como seres humanos, no como personas, sino como votos y por eso se han olvidado de las niñas y de los niños particularmente de las niñas, por eso vamos a emprender programas complementarios a los que ya existen que nos ayuden a ir al siguiente nivel”.

Mientras que en el marco del mes de la mujer, Jorge señaló que se van “a apoyar a todas las mujeres que decidan estudiar, independientemente de su edad, de su estado civil porque no hay un factor más importante para el desarrollo de un país que el de la educación de las mujeres”, aseguró Máynez.

“Vamos a hacer un programa de cuidado en el que las mujeres reciban la justa retribución a esta actividad y que podamos emprender un verdadero mecanismo de justicia y por supuesto seguir apoyando una lógica para que regresen algunos programas y se fortalezcan otros más”

Asimismo Álvarez Máynez agradeció a las mujeres de Tabasco “por mandar un mensaje junto conmigo al país de que vamos a hacer el gobierno al servicio de las mujeres de este país, que vamos a resolver una deuda histórica y merecida con las mujeres de México”.

Jorge Álvarez Máynez se reune con mujeres tabasqueñas

Por otro lado, el emecista aseguró que ”la manera de pensar del Movimiento Ciudadano es apostarle al futuro. Yo he dicho que por el bien de todas y de todos “primero las niñas y los niños a los programas sociales”.

Además, el único hombre a contender por la presidencia de México, resaltó los logros naranjas, por lo que explicó que “Movimiento Ciudadano votó a favor para que las infancias estén en el artículo cuarto de la Constitución”.

Máynez insistió que pese a lo que se a logrado en tema de derechos de las infancias, “debemos de agregar todo un capítulo que tenga que ver con las niñas y los niños en Jalisco y en Nuevo León hemos logrado que las niñas y los niños tengan acceso universal a todas las medicinas y tratamientos contra el cáncer infantil en Jalisco”, concluyó el candidato presidencial.