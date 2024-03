Más de la mitad de los jóvenes LGBTQ+ consideraron quitarse la vida

La ausencia de respaldo y reconocimiento puede tener consecuencias realmente graves, como evidencian los resultados recientes de la Encuesta sobre Salud Mental de Jóvenes LGBTQ+ en México, llevada a cabo por The Trevor Project. Esta investigación revela que más de la mitad de los jóvenes LGBTQ+ que han intentado suicidarse en nuestro país no recibieron el apoyo que necesitaban. Por otro lado, aquellos que cuentan con redes de apoyo y se sienten aceptados en su identidad, experimentan mejoras significativas en su salud mental. Esto subraya la importancia de contar con sistemas de apoyo fiables y afirmativos.

En este sentido cabe mencionar que los resultados muestran una situación realmente preocupante en cuanto a la salud mental de las juventudes diversas en nuestro país: más del 57% de las juventudes LGBTQ+ entre los 13 y 17 años consideraron seriamente el suicidio el año pasado, y un 38% intentó suicidarse. En el grupo de 18 a 24 años, el panorama es igualmente alarmante, con un 46% que consideró el suicidio y un 26% que lo intentó.

LGBTQ 57% de la Juventud LGBTQ+ mexicana consideró el Suicidio, según The Trevor Project (Cortesía)

Esta realidad se vuelve aún más compleja para las juventudes trans y no binarias, quienes enfrentan una carga desproporcionada de problemas de salud mental en comparación con sus pares cisgénero. El 67% de ellos consideraron el suicidio, y un 45% intentó suicidarse, en contraste con el 44% y el 25% respectivamente de las juventudes cisgénero. La discriminación y el rechazo son factores que vulneran su salud mental. Casi la mitad de las personas jóvenes trans y no binarias en México reportaron haber sido discriminadas por su identidad de género durante el año pasado.

Para Ronita Nath, vicepresidenta de Investigación de The Trevor Project en Estados Unidos, “la lucha por la vida de los jóvenes LGBTQ+ nos concierne a todos. No podemos ser espectadores pasivos de esta batalla. Es hora de actuar con acciones coordinadas y decididas para proteger la salud mental y el bienestar de estos jóvenes en México y en todo el mundo”. Así hizo un llamado a trabajar juntos para erradicar la discriminación, garantizar el acceso a servicios de atención afirmativa y poner fin a prácticas dañinas como las terapias de conversión. Solo así podremos construir un futuro más inclusivo y seguro para todos los jóvenes LGBTQ+ de México.

Asimismo desde The Trevor Project se considera que la salud mental de los jóvenes LGBTQ+ en México es una prioridad urgente que no se puede ignorar ni postergar, especialmente debido a la alarmante tasa de riesgo de suicidio que enfrentan. Según los resultados de la encuesta, más de la mitad de estos jóvenes consideraron seriamente el suicidio el año pasado, incluyendo a dos de cada tres personas jóvenes trans y no binarias, así como casi la mitad de las personas jóvenes cisgénero.

El acceso a servicios de salud mental está plagado de barreras complejas y múltiples. Desde la falta de recursos hasta el estigma asociado, y el temor a ser sometidos a “terapias” de conversión. A pesar de que en más de la mitad de los estados de México existen leyes que prohíben estas terapias, los resultados de la encuesta muestran que aún se llevan a cabo. Esta persistencia de prácticas dañinas afecta gravemente a los jóvenes LGBTQ+ y agrava la crisis existente.

Durante una conferencia realizada en la Ciudad de México, expertos en la materia consideraron que los jóvenes LGBTQ+ necesitan sistemas de apoyo fiables y afirmativos, así como una capacitación adicional para los proveedores de atención médica y salud mental, para que comprendan mejor sus experiencias y necesidades específicas. Además, seññalaron que es crucial implementar políticas que protejan y promuevan sus derechos. La falta de competencia y sensibilidad en la prestación de servicios de salud mental puede resultar en experiencias negativas y dificultades de acceso para esta comunidad.

La encuesta también subraya la importancia de abordar las experiencias de discriminación, violencia y riesgo de suicidio que enfrentan los jóvenes LGBTQ+ en México. Especialmente, se enfoca en las experiencias de los jóvenes trans y no binarios, entre quienes las tasas de factores de riesgo como la discriminación y la violencia son aún más graves y evidentes. En lo que va de 2024, se han registrado 6 transfeminicidios y varios ataques contra la población trans y no binaria del país. Estos actos tienen un fuerte impacto en la percepción de su propia experiencia de vida, aumentando la sensación de no pertenencia y el miedo a ser ellos mismos.

En el mismo sentido, Edurne Balmori, directora ejecutiva de The Trevor Project, destaca la urgencia de abordar la salud mental de las juventudes LGBTQ+. Señala que el acceso a espacios seguros, como un hogar, puede prevenir la depresión, ansiedad y suicidio. Es crucial actuar de inmediato y trascender las fronteras institucionales, llegando a las comunidades locales. Promover la educación sobre diversidad y crear un entorno libre de miedo y discriminación es esencial.

En México, la falta de espacios seguros es evidente. Menos del 22% de las juventudes encuestadas tiene acceso a un hogar afirmativo, y solo el 34% siente completa aceptación familiar después de salir del clóset. Además, el 77% de quienes intentaron suicidarse el año pasado señalaron que la motivación estaba relacionada con su situación familiar, y el 60% con el ambiente escolar.