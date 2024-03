“Unos ni responden su teléfono”: Con problemas, 23 candidatos solicitan protección federal

Hasta este 5 de marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha recibido 23 solicitudes de protección a candidatos en puestos federales, incluyendo la Presidencia de la República.

De las 23 solicitudes, 14 están en proceso de resolverse, de las cuales, ocho quedarán listas este mismo martes.

Los tres aspirantes a la Presidencia ya cuentan con protección federal. Además, se han recibido solicitudes de tres candidatos a gubernaturas, siete de candidatos a senadores y diez de candidatos a diputados federales.

Sobre las candidaturas a presidencias municipales, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, afirmó que le corresponde a los gobiernos estatales, pero que el gobierno federal está dispuesto a colaborar.

No responden o no tienen tiempo: Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez señaló que las solicitudes que no han sido atendidas cuentan con diversos problemas de comunicación.

“Uno no responde el teléfono, otro dejó un número de un conmutador y no hemos podido comunicarnos con él. En otro caso, el interlocutor del candidato nos dijo que va a revisar su agenda y en otro fue un número que no existe. Los vamos a contactar por correo electrónico y vamos a notificar al INE”, añadió.

¿Cómo funciona el protocolo para solicitar protección?

La secretaria Rodríguez explicó que el Gabinete de Seguridad acordó con el INE, y en apego a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), un protocolo en materia de seguridad.

En éste se señala que el INE, como autoridad electoral, recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de los y las candidatas que requieran protección.

El INE comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a fin de establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Guardia Nacional (GN).

La SSPC informará al INE la disposición del servicio, para que el Instituto de aviso a los partidos políticos y candidatos.

En caso de que se otorgue la protección, la Sedena, la GN, la SSPC o la Secretaría de Gobernación brindarán y supervisarán el servicio, de acuerdo al nivel de riesgo que se identifique: alto, medio o bajo.