“Estoy seguro en Palacio Nacional y en cualquier parte de México porque el pueblo me cuida”: AMLO

Al finalizar la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si se siente seguro al vivir en Palacio Nacional, a lo que respondió: “Estoy seguro en cualquier parte del país. A mí me cuida el pueblo. Al presidente lo cuida la gente y tengo mi consciencia tranquila”.

López Obrador respondió también que se pondrán vallas por la manifestación del 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ya que hay grupos de infiltrados que acuden con sopletes y martillos. “Tenemos que cuidar el patrimonio del Palacio Nacional”.

La colocación de vallas ha sido una constante en las manifestaciones que tienen como punto final el Zócalo Capitalino. Sin embargo, ha sido una excepción en los eventos masivos a favor de su gobierno, como los organizados por Morena y afines. Incluso, en septiembre de 2022, cuando se presentó el Grupo Firme en el Zócalo, López Obrador reconoció que había gran cantidad de personas y que pidió quitar algunas de las vallas alrededor del Palacio Nacional, para que las personas pudieran tener un poco de más espacio.

“Cuando vino esta banda al Zócalo, Grupo Firme, venían familias completas con niños. Tan es así, que, como se llenó completo y seguía llegando gente, llegando, llegando y llegando, le hablé a Claudia [Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno] y le dije: ‘Ya hay que hacer algo, que ya no vengan, que no sigan pasando porque puede haber una desgracia’. Y hay unas vallas aquí enfrente y ordené que las quitaran para que hubiese más espacio y que pudiesen estar hasta el frente del Palacio, o sea, hasta las puertas. Y no se pudieron quitar las vallas porque están soldadas las de enfrente, pero sí se abrieron y se metió la gente, y estaban en la puerta, las puertas del Palacio, todas las puertas. Ningún daño de nada, de nada, diversión sana, no destrucción”.

— Andrés Manuel López Obrador, 18 de octubre de 2022