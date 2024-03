¿La política mexicana se ha ‘tiktokizado’? Esto piensan en la UNAM y en Georgetown

En el marco del Seminario Internacional Campañas Políticas en la Era de Desinformación, organizado por el Programa Universitario de Gobierno (PUGOB) de la UNAM, especialistas y académicos advirtieron que se ha observado un cambio notable en las campañas políticas, caracterizado por lo que algunos denominan la “tiktokización” de la política.

Ante Eduardo Robledo Rincón, coordinador del PUGOB; Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM; y Josep Colomer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown, Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), externó que hoy las campañas políticas han variado: “Observamos la ‘tiktokización’ de la política, ya no solo son los spots, sino el mensaje divertido, breve, donde los políticos tienen interés por acercarse al espectáculo, hacerse notar, aparecer y verse en las plataformas virtuales”.

Según refirió, la “tiktokización” de la política ha transformado las dinámicas tradicionales de las campañas, exigiendo a los políticos ser entretenidos y graciosos para establecer conexión con la ciudadanía. A pesar de esta evolución, García Calderón, subrayó los retos que persisten, como la apatía ciudadana y la falta de interés en los partidos políticos y propuestas específicas, particularmente entre la juventud.

La académica refirió que este fenómeno persiste si es que los políticos quieren conectar con la ciudadanía, sobre todo con los más jóvenes quienes pasan una parte importante de su tiempo en los espacios digitales:

“Hay que buscarlos porque serán los nuevos electores”.

Se divorcian de la política

Carola García dijo que el contexto actual ha generado gran distancia entre ciudadanos y la vida política, de ahí la preocupación de los partidos y candidatos de cómo conectar con sus posibles electores, generar confianza y obtener credibilidad para conseguir su adhesión o voto.

“Esto tiene mucho que ver con la capacidad de comunicar y movilizar”.

Dentro de los usos de internet que hace la ciudadanía, la política es uno de los últimos de sus intereses; en primer término está el entretenimiento, elaborar tareas, descargar música, acceder a pornografía, aunque también sucede en la vida cotidiana y dentro de los medios de comunicación tradicionales, puntualizó.

La política, recalcó, no forma parte de nuestra vida cotidiana, a pesar de su impacto en todos los ámbitos, ello se debe a que la consideramos como algo lejano donde los ciudadanos no intervenimos, ni tenemos nada que ver, lo que ha derivado en su espectacularización, no importan propuestas, ni ideales de partido, tampoco cambios estructurales.

Consideró que las redes sociodigitales son una valiosa herramienta para difundir la imagen y mensaje de algún candidato, pero también representan riesgos, hay que manejarlas con cuidado pues en ellas hay desinformación. Las campañas electorales deben estar preparadas para actuar y contrarrestar de inmediato la difusión de fake news, de cara al mayor uso de la inteligencia artificial.

Persiste la desconfianza en los políticos

Carola García manifestó que la desconfianza ha impactado en la cultura política, mermado la idea de que la democracia es algo más que el voto. No se entiende la democracia como forma de vida, sino solo como un proceso de depositar un sufragio en una urna.

Estamos en un escenario de campañas electorales y, desde luego, los partidos quieren nuestro voto; sin embargo, la democracia va más allá, se nos olvida el día después de la elección. Es decir, la rendición de cuentas, la transparencia, la participación ciudadana y el derecho de los electores a reclamarle a quien le han dado su preferencia, enfatizó.