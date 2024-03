“Prohibir no es solución”: Máynez propone regularizar consumo de drogas

El primer candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, compartió sus propuestas y ejes de trabajo enfocados en materia de seguridad y de la regularización de consumo de sustancias ilegales rumbo a “las elecciones más grandes”, en la historia de la república, ante estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Las cárceles en México están sobrepobladas porque en México se criminaliza la pobreza (...) hay que reformar el modelo prohibicionista que hay en el país en materia de drogas. No necesitamos que el ejército esté quemando sembradíos de marihuana”, planteó el único hombre en la contienda presidencial ante la comunidad estudiantil.

En esta visita a la ITAM, de donde Máynez egresó de la maestría, el emecista planteó la regularización de las sustancias tras plantear que “es falso que el delito sea fumar marihuana”.

“Me puedo fumar un ‘churro’ en la tribuna de la Cámara de Diputados, del Senado, en El Zócalo, y les aseguro que no voy a pisar la cárcel. Porque hay amparos, porque hay fianzas, porque hay palancas, porque hay mordidas”, detalló el abanderado de MC.

“100 mil personas en este país duermen todos los días en la prisión sin sentencia. Si alguien vio la película de ‘Presunto Culpable’, bueno, eso sigue siendo vigente. Y el 60% de esas 100 mil personas tienen que ver con portación de cantidades pequeñas de mariguana”, destacó el naranjista, refiriéndose a que los pobres son los más afectados por la “desigualdad” que presenta el sistema de justicia.

Álvarez Máynez visitó a los estudiantes de la ITAM como parte de su campaña presidencial en la que tiene como objetivo presentarse ante varias universidades, a lo largo de la república, para exponer que hay una “desigualdad de oportunidades” en varios rubros que afectan la seguridad del país.

“Necesitamos la fuerza del estado, también es en la regulación de ese tema (drogas), porque dice el presidente: ‘Yo no quiero que los jóvenes vapen, entonces, prohíbo el vaping’. Pues vapean pero con productos de contrabando, que no son regulados por COFEPRIS, que no sabemos qué contengan, que no sabemos qué se están metiendo a los pulmones”, señaló el candidato presidencial.

Asimismo, Jorge Álvarez señaló que “regular es lo que le corresponde al estado”, además de que la regularización podría ser conveniente para el gobierno.

“Generaría beneficios fiscales para hacer políticas sociales, para financiar, cobrar impuestos, cobrar impuestos de esas sustancias que se practican hoy ilegalmente en México y que podrían regularse. Porque si tú no subes la recaudación fiscal, jamás vas a poder hacer un sistema de salud digno, un sistema de educación”, concluyó Máynez.