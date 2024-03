¡Nostalgia a flor de piel! Xóchil Gálvez saca ‘recuerdos del baúl’

El equipo de la candidata presidencial por la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’, plasmó en un video la reacción de Xóchitl Gálvez a varios objetos que ha usado a lo largo de su trayectoria, misma que ahora la tienen dentro de la contienda presidencial en las próximas elecciones del 2 de junio, dando la posibilidad de que México tenga a su primera mujer presidenta.

“¡Recibí una gran sorpresa! Mi equipo me trajo una serie de objetos para después grabar mi reacción. Cada uno de estos cuenta una parte de mi historia, me recuerdan en dónde he estado y hacia dónde voy”, declaró Xóchitl Gálvez a través de sus redes sociales.

En un video que la misma Xóchitl compartió en Tiktok, se ve en los primeros segundos cómo, entre risas de nostalgia, la candidata presidencial tomó la replica de la ‘casa gris’ del hijo de AMLO en versión ‘LEGO’, misma que presentó ante el Senado de la república.

“Este es uno de mis hits”, aseguró Xóchitl quien tomaba el juguete de la ‘casa gris’. “Había quien quería ponerle ‘la casa del bienestar’ (...) un hit en el Senado cuando la presenté, todo el mundo se tomaban fotografías”, señaló.

“Y aunque estaban súper encabronados los de Morena, como que reconocieron que había sido creativa, de hecho el responsable, José Ramón, dijo que quería regalarle una a su hijo”, detalló Xóchitl con el primer recuerdo.