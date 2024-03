AMLO se burla de Xóchitl Gálvez por propuesta de cerrar refinería “que no existe”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el error de Xóchitl Gálvez, respecto a cerrar la refinería de Tampico, Tamaulipas, que en realidad se encuentra en Ciudad Madero, para celebrar que ninguno de los complejos petroleros se cerrará.

En una publicación en su cuenta de X, López Obrador destacó que el presidente municipal de Cadereyta, Nuevo León, rechazó cerrar la refinería que está en ese municipio y a la que atribuyen ser la mayor responsable de la contaminación en la zona metropolitana de Monterrey.

“Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. El presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 10, 2024

En su publicación, mencionó a losa expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes advirtieron sobre intenciones de entregar los recursos del país a inversiones extranjeras.

“Recordemos no sólo al general Cárdenas sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: ‘No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros’”.

Su publicación fue contestada por la candidata presidencial de la oposición, quien incluso lo retó a que en su conferencia matutina del lunes revele las pérdidas que ha tenido Pemex durante su administración y la emisión de contaminantes de las refinerías en México.

“Ojalá defendiera la salud de los mexicanos con la misma enjundia con que defiende el uso de combustibles fósiles. Le pongo dos retos para su mañanera de este lunes: Haga pública la información del dinero que ha perdido Pemex refinación en su gobierno. Haga públicos los datos de calidad del aire y emisiones de azufre para todas las refinerías de Pemex”.