“Hubo abuso de autoridad”: AMLO reconoce tras asesinato de normalista de Ayotzinapa

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de un estudiante normalista de Ayotzinapa el pasado jueves, hecho que calificó de “abuso de autoridad” y que cambia radicalmente la primera versión que el presidente dio de lo ocurrido, cuando señaló que había existido un enfrentamiento con autoridades locales.

“Lamento mucho, mucho, lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado. Ya se atrajo la investigación y se va a castigar a los responsables”, dijo el presidente, afirmando que no se va a permitir la impunidad.

“Se va a castigar a los responsables. No se va a fabricar nada, para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho. Vamos a actuar”, expresó.

Sin adelantar detalles de la investigación, López Obrador dijo que “hubo un abuso de autoridad” pues tiene información de que el joven “no disparó”.

“Entonces, hay que ver todos los peritajes que ya se hicieron, y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General de la República, y no vamos a permitir ninguna injerencia o tentación de proteger a los responsables”, señaló

El mandatario afirmó que “los policías que participaron fueron detenidos y están a disposición de la Fiscalía General de la República” y desvinculó este hecho con el caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes normalistas desaparecieron en septiembre de 2014 a manos de las autoridades de distintos niveles.

Quiero reunirme con los padres de Ayotzinapa: AMLO

Sobre el caso Ayotzinapa, López Obrador afirmó que busca tener un “diálogo directo” con los padres de los desaparecidos. “No le tengo confianza ni a los abogados ni a los de las organizaciones de supuestamente derechos humanos. Ellos [las organizaciones] han distorsionado las cosas y tengo pruebas de lo que estoy sosteniendo. Quiero hablar con los papás de manera directa. si no se puede, pues ya veremos. Que me permitan tener un diálogo con ellos, sin ningún compromiso de nada. No significa que van a aceptar mi versión, nada más quiero que sepan que estoy opinando y cómo va la investigación”, concluyó.