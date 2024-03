“¿Van a hacer un fraude electoral?”: AMLO denuncia “golpe de estado” desde el Poder Judicial

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador infirió la posibilidad de un “golpe de estado técnico” y de un “fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial”, tras afirmar que gobernadores opositores están detrás de la campaña #NarcoPresidente.

“Estamos reuniendo información, estamos pensando también si se da a conocer, en estos días vamos a resolver sobre eso”, comentó el mandatario. “Sin duda, es una guerra sucia que tiene como fondo la elección”

López Obrador habló sobre las resoluciones judiciales que le han impedido opinar sobre el proceso electoral. “Nunca había visto a los jueces tan activos. Ya no puedo hablar de ciertos periodistas, los jueces me lo prohibieron; me están pidiendo de una señora que tampoco puedo hablar, que yo borre unos twitters pasados. Todo lo voy a hacer voy a cumplir todo”, señaló.

El presidente denunció que se intenta utilizar sus expresiones sobre el proceso electoral como antecedente para una posible nulidad de la elección.

“Incluso todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección”, denuncia que concluyó con la frase: “Fíjense por dónde van”.

Cuestionado directamente sobre si se intenta anular la elección, el mandatario afirmó: “Pues eso es lo que yo pienso que están tramando. Voy a darlo a conocer aquí. Bueno, ¿y mis libertades? ¿Cuáles son sus fundamentos? Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad o mis funciones como presidente”

El mandatario concluyó: “Quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos. ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial? ¿Le van a hacer caso a Claudio X. González, Ramón Cossío, Castañeda, Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera?”.