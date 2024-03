Se fugó el policía que disparó contra estudiante de Ayotzinapa: AMLO

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se fugó el policía sospechoso de asesinar a un estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

El uniformado ya estaba en arresto administrativo y estaba a disposición de la Fiscalía General de la República.

“Aprovecho para pedirle a la gente que nos ayude. El otro caso lamentable es que ayer el presunto responsable del asesinato del joven, se fugó. El policía. Y se está haciendo la investigación y la búsqueda, desde luego, y se van a fincar responsabilidades”, dijo AMLO durante la mañanera de este martes.





“Es parte de la descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio”, afirmó.

Confirma desaparición de elementos de la FGR

El presidente también confirmó que dos peritos de la Fiscalía General de la República desaparecieron, quienes iban a coadyuvar en el caso.





“Desaparecieron y ya se está llevando la búsqueda, son dos servidores públicos de la Fiscalía General. Esto debe de saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes”, afirmó.





“Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentre a los jóvenes y estén obstaculizando, como saben que estamos trabajando y que vamos avanzando, quieran impedir que estemos avanzando. No lo van a lograr”, añadió.

Finalmente, López Obrador pidió su colaboración a la gente de Chilpancingo, Guerrero. “Que nos ayuden porque necesitamos detenerlo. Se sabe todo de su identidad. Estaba en un arresto administrativo y no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación”.





“Sin duda hubo complicidad. Estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la FGR, que ya atrajo el caso. Estaba en Chilpancingo, estaba en espera de la orden de aprehensión y decidió fugarse, o le avisaron”, explicó.





“Decirle a los padres del joven que perdió la vida que no va a haber impunidad, pero que también nos demos cuenta de cómo está la situación. Hay muchos intereses, que no quieren que se haga justicia”, concluyó.