“No, pues yo no sabía”: Desconoce AMLO que reyes de Suecia cancelaron su viaje en el Tren Maya

Después de que la noche del miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer la agenda de los reyes de Suecia en el estado de Yucatán –en la que no se incluyó el viaje por el Tren Maya dado a conocer por la Embajada de Suecia–, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no conocer los motivos de la cancelación del viaje.

Cuestionado al respecto al finalizar la conferencia de prensa matutina en Mexicali, Baja California, López Obrador señaló que no conocía los motivos. Al respecto, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que el viaje no se realizó debido a que no coincideron los horarios de la agenda de los reyes de Suecia.

En ese sentido, el presidente López Obrador dijo: “Es que ahora ya, cualquier cosa que sucede... pues ya..”.

López Obrador señaló que hubo una queja sobre la falta de equidad en los medios, pero no especificó si fue por parte de los reyes de Suecia.

Este jueves, el último día de su visita de Estado, el rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia visitaron el estado de Yucatán, donde tendrán diversas actividades, entre ellas, un encuentro con pueblos originarios.