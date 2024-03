“No está sola”: Respalda AMLO a Evelyn Salgado ante crisis institucional en Guerrero

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su total apoyo a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero empanada de Morena, quien el pasado jueves removió de su cargo a los titulares de Gobierno y de Seguridad Pública de su gabinete, así como solicitó la renuncia de la Fiscal General de Justicia.

“Nosotros la apoyamos, no está sola”,dijo el presidente desde Baja California Sur.





“La gobernadora tomó la decisión de quitar al secretario de seguridad y de gobierno, y al congreso se le pide quitar a la Fiscal”, señaló el presidente, quien afirmó, “Se va a investigar a todos. En este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie”.

Salgado tomó la decisión tras el asesinato de un estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a manos de un policía del Estado, quien se fugó cuando iba a ser entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), institución que atrajo el caso.





“Le pedimos a la FGR que investigue a todos y que no haya impunidad para nadie, no somos iguales. ¿Por qué se agravó el caso de Ayotzinapa? Porque se apostó al encubrimiento y a fabricar delitos. Nosotros no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, y estamos garantizando la paz”, señaló López Obrador.





El presidente hizo hincapié en que su estrategia de seguridad está funcionando. “Nosotros no caemos en la provocación. Se burlan de “abrazos, no balazos”, pero estamos bajando el número de homicidios del país, el número de robos y ha bajado 80% el número de secuestros en el país”, afirmó.



Finalmente, el presidente reconoció el diálogo que los padres de Ayotzinapa tuvieron con el senador Ricardo Monreal, sin embargo, afirmó que no tiene confianza en ello. “Lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos de Ayotzinapa. Con todo respeto a Ricardo Monreal, no le tengo confianza a los intermediarios. No le tengo confianza a los abogados de los papás”.