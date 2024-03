Políticos ignoran agenda ambiental aún cuando hay regiones sin agua: Natalia Lever

En medio de la crisis hídrica que enfrenta México y América Latina, que la sociedad exija atención a temas de la agenda medioambiental es una lucha en favor de los derechos humanos, considera Natalia Lever, directora para América Latina de The Climate Reality Project, organización fundada por Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos.

“Somos una organización que surgió en 2006 con el documental de “Una Verdad Incómoda” que sacó el vicepresidente Al Gore con la intención de poner de nuevo el tema del cambio climático en el ámbito público. Ya sabemos que estamos ante una crisis climática, ante una crisis ambiental, lo que todavía no hemos logrado es que haya tomado la relevancia que necesita tener en la agenda política”, explicó Lever en entrevista con Publimetro.

En ese sentido, The Climate Reality Project ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, haciéndo énfasis en las acciones que los ciudadanos podemos realizar. “Después del documental, empezó a crecer este movimiento y nosotros realizamos entrenamientos para que más ciudadanos y ciudadanas conozcan de nuevo la problemática, pero sobre todo las soluciones”, añadió Lever.

3 preguntas con:

En entrevista con: Natalia Lever, directora para América Latina de The Climate Reality Project (Cortesía)

Natalia Lever, directora para América Latina de The Climate Reality Project

P: Cuéntanos un poco sobre la experiencia de The Climate Reality Project ante temas que hoy vemos como la crisis hídrica y el Día Cero

– Somos una organización que surgió en 2006 y nos encargamos de acercar la información sobre la Acción Climática a la ciudadanía y también a los tomadores de decisiones. En los años que tenemos como organización, nuestro enfoque está en que más personas conozcan la ciencia que hay detrás del cambio climático y aprendan a comunicarla para que estemos mejor organizados y podamos tomar acciones más efectivas.

El interés por el tema del agua ha ido creciendo en la comunidad de The Climate Reality Project. Por un lado, porque la disponibilidad de agua está muy afectada por el cambio climático. Recordemos que lo que sucede con el cambio climático es que el planeta se está calentando cada vez más, y esto hace que se evapore el agua de los ríos, de los océanos, de la Tierra, y tengamos al mismo tiempo sequías más profundas y más prolongadas. Pero también eventos climáticos extremos, como lluvias extremas, que ahora se les conoce como “bombas de lluvia”, deslaves, que hemos visto mucho en países como Perú, por ejemplo.

Sabemos que la mayor parte de la población de América Latina vive en ciudades, donde la disponibilidad de agua es cada vez menor, porque estamos estresando mucho los ecosistemas. Y ahora, pues, ya estamos llegando a esto que se les llama los “días ceros” en diferentes partes del mundo, donde la disponibilidad es un problema.

En México, solamente el 52% de la población tiene agua potable todos los días, y eso de ninguna manera es suficiente, y estamos en riesgo de incluso disminuir ese número”

P: ¿Qué podemos hacer los habitantes de México y América Latina ante la escasez de agua y ante el panorama que vemos sobre el clima?

Primero, reconocer el valor que tiene el agua en nuestras vidas. El agua es vida, no puede haber vida sin agua. Y no debemos darlo por sentado, debemos hacer conexiones sobre el estrés hídrico que estamos viendo en toda la región de América Latina, principalmente con el cambio climático.

Tenemos que entender cuáles son estas conexiones entre el cambio climático y la disponibilidad de agua. Una vez que lo entendemos, entonces tenemos que, como ciudadanía, impulsar más la acción climática. El principal problema del cambio climático es la quema de combustibles fósiles, y todavía tenemos países en la región de América Latina que dependen de estos combustibles, no porque sean muy rentables, sino porque hay ciertos sistemas de poder y economías de personas que están coludidas con esta industria. Esto no abre paso para que las energías renovables crezcan como deberían.

Como población, necesitamos impulsar más la acción climática, dejar de depender de los combustibles fósiles. Tenemos tanta disponibilidad de sol y viento en nuestra región y podríamos generar muchísima más energía de la que necesitamos si realmente invertimos en este problema.

La mayor contaminación de gases de efecto invernadero se lleva a cabo en las ciudades, y para la región una de las oportunidades más importantes y las soluciones es la movilidad compartida y eléctrica.

Necesitamos tener mejores sistemas de transporte público, y debemos aprobar leyes de aguas nacionales que nos permitan participar también como ciudadanía en la gestión de este recurso. Debemos privilegiar el consumo doméstico sobre el industrial y el comercial. Necesitamos tener mejor infraestructura; en México se pierde casi el 60% del suministro en las redes cuando se está transportando.

Debemos tratar el agua residual; la usamos, la contaminamos y la volvemos a enviar a los cuerpos de agua para regar nuestros alimentos, por ejemplo. Hablemos tan solo del Valle de México, hemos entubado nuestros ríos, y en América Latina también hemos hecho lo mismo.

Lo más importante es que nos activemos políticamente y que pidamos a los gobiernos que inviertan lo que tienen que invertir. Tienen la infraestructura el día de hoy y debemos dejar de priorizar el consumo industrial, especialmente agrícola, sobre el consumo doméstico.

P: Es muy importante recordar que las acciones individuales tienen un gran peso....

– Son vitales porque son un acto político. En el momento en que nosotros decidimos cómo queremos usar los recursos, debemos darle ese valor espiritual que tiene para nuestras vidas, porque lo tiene.

Durante casi toda la historia de la humanidad, hemos tenido esa conexión con los recursos naturales que ahora hemos perdido.

Vienen elecciones en México, en Panamá, en El Salvador, en República Dominicana, en Uruguay, y vemos que la agenda ambiental sigue sin estar en el centro de estas discusiones, cuando en realidad es un tema de derechos humanos, es un tema de bienestar social.

Somos los individuos los que ponemos la importancia en la agenda pública. Con esos problemas hídricos, sobre todo en Chile, Perú y México, es una gran oportunidad para que la ciudadanía siga insistiendo a los políticos que queremos ver cambios, que sabemos que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Estamos ante una crisis hídrica, sí, pero no es una crisis que no podamos enfrentar, no es una crisis para la que no haya solución. Las soluciones están ahí, y lo que tenemos que hacer -como ciudadanía- es insistir en que queremos ver inversiones en estas soluciones y que no se priorice el bienestar de unas cuantas empresas sobre el malestar de la mayoría de la población.

