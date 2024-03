Senado analiza casos para desaparecer poderes en Guerrero y Guanajuato

El pleno del Senado de la República turnó a la Comisión de Gobernación dos solicitudes de desaparición de poderes, una en el estado de Guerrero, promovida por el PAN, y la segunda en Guanajuato, presentada por Morena.

El 13 de marzo, el PAN pidió iniciar el proceso de desaparición de poderes en Guerrero. Tras aprobarse el procedimiento parlamentario que seguirá ante este tipo de solicitudes y turnarse el caso para dictamen, Morena reaccionó y pidió proceder igual en el caso de Guanajuato.

Durante la sesión, el morenista Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, advirtió que la oposición ‘debe tener cuidado, o el tiro puede salir el tiro por la culata’.

Félix Salgado Macedonio

‘Si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelantó desde ahora, somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Qué tal que procede lo de Guanajuato? No nos den ideas, porque entonces podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes y en pleno proceso electoral’.

Propuso a uno de los proponentes para desaparecer los poderes en Guerrero, al senador Alfredo Botello, del PAN, retirar la petición para hacer lo mismo en el caso de Guanajuato.

Al tomar la palabra, el senador Manuel Añorve, del PRI, dijo: ‘así como vamos, pues vamos a desaparecer poderes en las 32 entidades’. Por lo que pidió que mejor en Guerrero se instale una mesa para dar seguridad a los guerrerenses.

El panista Damián Zepeda advirtió que la desaparición de poderes implica que no solo se quite a un gobernador, sino al Congreso local y al Poder Judicial local y todo en un ‘proceso irresponsable’, pues se decidió que bastaría mayoría simple.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, manifestó que no ve que haya condiciones que indiquen que sí procede la desaparición de poderes, ni en Guerrero, ni en Guanajuato.

Sesión del Pleno del Senado de la República (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

¿Cómo será el procedimiento?

Con mayoría simple, el Senado aprobó el procedimiento que seguirá ante las solicitudes de desaparición de poderes, según el cual serán turnadas a la Comisión de Gobernación, misma que dictaminará y votará la procedencia, resolución que, de ser aprobada, se turnará a votación del pleno.

Si el Pleno del Senado estima que no es procedente la petición, ‘se tendrá por concluido el asunto y se comunicará a las y los peticionarios’. Si, por el contrario, es procedente, la mesa directiva la remitirá a la Comisión de Justicia ‘para que, en un plazo de cinco días hábiles siguientes, presente la resolución en cuanto al fondo del asunto’.

Si el Pleno del Senado determina que sí procede la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, habrá la declaratoria para que se proceda a nombrar a un titular del Poder Ejecutivo provisional.