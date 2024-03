Internautas se burlan del hijo de Xóchitl y de “la mamá de todo México”

Juan Pablo Sánchez Gálvez, coordinador nacional de ‘Jóvenes de Frente’ e hijo de la candidata presidencial por la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, se convirtió en el blanco de criticas por varios internautas tras buscar apoyo para su mamá en las elecciones del 2 de junio.

“Apoyen a Xóchitl, que es mi mamá. Mi mamá los va a cuidar como un hijo. Les pido a todos el apoyo para mi mamá, que es la mamá de todo México”, mencionó Juan Pablo durante un encuentro con jóvenes simpatizantes de la abanderada presidencial por el PRI, PAN y PRD.

Desde que Xóchitl Gálvez dio a conocer que sus hijos, Juan Pablo y Diana Sánchez Gálvez, formarían parte de su equipo durante su campaña electoral rumbo a los comicios que el mismo INE definió como “las elecciones más grandes en la historia de México”, los “motores” y razón de ser de la exsenadora del PAN han sido criticados a lo largo de este proceso electoral donde su mamá buscará llegar a la silla presidencial.

Tras el mensaje que el coordinador de “Jóvenes sin miedo” ofreció, las redes sociales tomaron con humor el pequeño discurso del hijo de la candidata presidencial.

Internautas aprovecharon el momento para arremeter contra la candidata Xóchitl Gálvez, lanzando comentarios como “mamá mía no es!, mi madre es una mujer muy inteligente y no es una mitómana ratera sin educación pega chicles”, “sólo falta saber que diga que protejan a su tía la secuestradora”, “No, pos con esos argumentos ya me convenció”, fueron algunos de los mensajes que se vieron en la plataforma ‘X’ (Twitter).

El hijo de Xóchitl Gálvez:



“Apoyen a Xóchitl, que es mi mamá. Mi mamá los va a cuidar como un hijo. Les pido a todos el apoyo para mi mamá, que es la mamá de todo México”

RT👇 pic.twitter.com/FNoOpepx5H — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) March 20, 2024

¿Qué hacen los hijos de Xóchitl Gálvez en la campaña presidencial?

La exsenadora Gálvez integró a Diana Vega Gálvez y a Juan Pablo Vega Gálvez como parte de su equipo rumbo a las elecciones federales.

Xóchitl Gálvez detalló que Diana Vega Gálvez tendrá a su cargo la “coordinación de esfuerzos con los Xochilovers”, mientras que su hijo Juan Pablo Vega Gálvez será el responsable de “la creación de una red de jóvenes a nivel nacional para que nuestro mensaje llegue a los jóvenes”.

“Tengo el enorme honor de tener dos hijos trabajadores (...) dos hijos ‘xingones’, que es la causa por la que estoy aquí, porque quiero para mis hijos un mejor México y es lo mismo que quiero para todos los mexicanos”, declaró Xóchitl Gálvez semanas atrás.